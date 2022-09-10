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你婚不婚？想不到「這一點」竟成網友結婚理由之一！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
你婚不婚？想不到「這一點」竟成網友結婚理由之一！ 圖片來源/unsplash
你婚不婚？想不到「這一點」竟成網友結婚理由之一！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤網友熱議的「結婚原因」相關話題，帶您了解網友對於是否該結婚的正反意見觀點。

相較於傳統社會所信奉的「男大當婚，女大當嫁」觀念，現代人對於結婚的想像更加多元，雖然有些人仍然肯定婚姻的價值，認為成家才能幸福圓滿，同時卻也有越來越多人認為婚姻僅是人生選擇之一，不結婚甚至可以過得更美好。究竟現代人選擇結婚或不婚的動機有哪些？以下網友們的意見值得作為參考！

締結法律關係好處多成結婚重要理由 網友擔憂婚姻現實面磨損感情

▲ 結婚vs不結婚的原因有哪些? Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 結婚vs不結婚的原因有哪些? Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於結婚原因相關話題討論，可以發現主張「要結婚」的網友群體中，最常提及的理由包括「遇見想一起生活的對象」等等，有網友分享自己結婚的原因是另一半「在我生病時為我尋店買藥，手術在旁陪伴照顧，很感動，結！」引發其他網友共鳴，認為遇到一位願意相扶持、共患難，一起生活的愛人，就是鼓勵自己步入婚姻殿堂的最大動力。

除了基於感情因素之外，也有網友認為想結婚的理由會受到「投資置產」等現實面考量所影響。如網友分享自己與交往多年的女友準備貸款合力買房，卻收到銀行專員當面通知「單身買房容易被認定為投資客，貸款額度會較低，利息會較高」，進而成為情侶二人決定登記結婚的關鍵因素，也引發許多網友迴響「我也是為了房貸低利率而結婚」、「婚姻的法律效力影響層面比想像中廣太多了」等，反應結婚在法律層面上的意外好處。

另一方面，表示自己「不想結婚」的網友最常提到的因素則是「想保留行動和生活的自由」，如網友發文分享「之前活得自由自在，實在無法接受他們（男友家）連我也想管」，對於男友家人較為保守的風氣表示不解，並在交往時期就感受到將來發生「婆媳問題」的潛在可能，促成不婚念頭，引發網友回覆「結婚還要無時無刻考慮到別人，不結婚比較自在。」此外，也有網友認為「婚後生活更花錢」，尤其是在雙方無法協調家計支出的情況下，很容易導致付出較多的一方感到委屈，反而磨損了彼此之間的情感，因此更退婚姻感到退卻。

上述網友們的不同意見也反應了如今的社會風氣，已有越來越多人逐漸能包容各式各樣的可能性。其實結婚也好，不結婚也罷，只要生活能夠過得自在開心，就是最棒的選擇！

觀看原文→https://reurl.cc/oQKZy3

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

結婚 婚姻

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