請女友家人吃海底撈「噴萬元還被罵臉臭」網勸快分：下次就喊買房

情侶多半只要交往到一個程度，也會和對方家人認識，有聚會時也會一起參與，但牽扯到金錢的話，就很容易成為吵架導火線，有一名男網友抱怨說，日前帶女友家人去吃海底撈，結果花了快一萬元，還被女友嫌臉臭，讓他超不滿，引起網友兩派論戰。

一名男網友在Dcard以「帶女友家人吃個飯花了快一萬」發文，他表示日前陪女友帶家人去吃海底撈，結果花了快一萬元，女友還反問他為什麼臉這麼臭，他氣炸直呼「面子做給妳錢我在付」，認為女友覺得做這些是理所當然的樣子。

此文一出不少人挺原po，「趕快分手．之後就叫你幫她家人買房了」、「老實說海底撈如果四個人以上吃的豐富一點一萬不難，問題應該是她覺得自己不用付任何一毛錢，你也有問題，還不分手等著過中秋節再花幾萬塊買月餅禮盒嗎」、「沒有要結婚的話，為啥要請她家人吃飯啊我不懂，把你當凱子？」。

不過也有人認為，「一萬還好吧？偶爾吃一餐而已」、「自己找的女友怪誰，都知道女友這樣，還不分手你也是很強」、「什麼叫做面子做給她？面子是做給你自己不是嗎？因為她家人是覺得，你請他們吃飯，你人好！」、「你女友會願意花同等金額在你家人身上嗎？如果願意的話你沒什麼好抱怨的」。