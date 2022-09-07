長輩看不起「種水果」男友 網駁：務農是年薪百萬隱形富豪

情侶在論及婚嫁前，免不了被長輩「身家調查」一番，日前有位網友表示，外甥女的男友是在鄉下務農「種水果」，兩人愛情長跑多年，但他反而希望「外甥女能夠嫁得好，不要為錢煩惱」，這番言論一出，馬上被其他網友狂酸「拜託請別小看務農的，年薪少說百萬起跳」。

一名網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，妹妹的女兒交了一個男友，兩人交往好幾年了，雖然不會刻意去了解對方家庭狀況，但據說「男方家裡是在鄉下務農，種水果維生的，好像會固定賣給大盤商」。

原PO感嘆「當然希望女孩未來有更進一步的發展，若有機會能夠嫁得好，不要說嫁給有錢人，至少不要為錢煩惱」，似乎在暗示男方家庭條件會讓外甥女為錢煩惱。原PO也在文末表示「相信務農家庭一定很單純，祝福他們幸福快樂」。

不過貼文一出，馬上遭到網友們駁斥，「拜託請別小看務農的，年薪少說百萬起跳，而且還是收現金不用繳稅」、「很多都是隱形富翁」、「務農怎麼了嗎？我丈夫就是務農的，雖然旺季時很忙很辛苦，但平常時間很自由，我覺得非常棒！」、「我覺得你是歧視男方職業」、「我認識務農的人都很有錢」、「務農很多都是田僑仔」、「鄉下務農的多數都住豪宅，都市上班族多數都住好窄，少瞧不起人」、「務農的遇到天災有政府補助，產品滯銷也有政府跟地方協助銷售」。