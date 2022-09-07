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婆婆嘴破沒好還「咬爛泡麵」餵嬰 媳婦崩潰反遭唸：小題大作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨婆婆「嘴破還沒好，又嚼爛泡麵給嬰兒吃」。示意圖／ingimage
一名媳婦抱怨婆婆「嘴破還沒好，又嚼爛泡麵給嬰兒吃」。示意圖／ingimage

嬰兒免疫力較差，在飲食、生活方面都需要特別注意，不過日前有位媳婦抱怨，婆婆常常偷餵大人的食物給嬰兒，甚至嘴巴破洞還把「泡麵嚼爛餵孩子」，她崩潰阻止後反遭婆婆唸「小題大作」。

一名媳婦在「爆料公社發文表示，夫妻兩人最近搬回家跟公婆住，但她跟婆婆的育兒理念有落差，目前她育有一對11個月的雙胞胎，但婆婆很喜歡餵孩子吃「大人的食物」，上次趁她去洗手間時，婆婆把泡麵咬爛給嬰兒吃。

媳婦忍不住抱怨「這舉動很沒衛生，沒有顧慮到寶寶的抵抗力弱，而且婆婆自己嘴破一個禮拜都沒好，萬一寶寶感染皰疹住院怎麼辦」，事後她跟婆婆反應，反被嗆「因為妳太保護小孩，所以嬰兒才會抵抗力弱」。

原PO崩潰指出「我的婆婆老是喜歡餵嬰兒吃口味較重的食物，像是臭豆腐、炒麵、炒飯或泡麵，我又不能罵她，該怎麼辦才好？」

對此，不少網友看完直呼「太噁心了」、「請妳老公跟婆婆溝通」、「撇開衛生習慣不談，嬰幼兒本來就不該吃大人的食物，那對他們來說太鹹了，對腎臟會造成負擔」、「搬出去比較快，老人家聽不進去的」、「11個月大的嬰兒能吃那些嗎？如果噎到了或過敏可能很嚴重，我會請先生跟媽媽溝通，再這樣就搬走」。

婆婆 嬰兒 媳婦 婆媳紛爭 爆料公社

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