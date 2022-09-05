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他存5年買2千萬房 交往7年女友開2條件才肯嫁挨轟：吃相難看

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享友人被交往7年女友要求「把2千萬房產過戶給她，且每月給她10萬元生活費才肯嫁」。 示意圖／ingimage
一名男網友分享友人被交往7年女友要求「把2千萬房產過戶給她，且每月給她10萬元生活費才肯嫁」。 示意圖／ingimage

情侶交往穩定後便會開始考慮是否要步入結婚殿堂，但一名網友就分享他的朋友準備和愛情長跑7年的女友結婚，但女方卻向他「獅子大開口」，不只要房還要錢，讓許多人直呼實在是吃相難看。

這名網友在Dcard發文分享，友人近期準備和愛情長跑7年的女友結婚，由於友人在婚前買下價值2千萬元的房產，是友人奮鬥5年來大部分的積蓄，但當論及婚嫁的兩人談及財產分配時，女方要求婚後必須將2千萬房產過戶到她名下，且每月提供10萬元生活費，而這筆費用大約是友人一半的月薪，「女方提出不結婚就分手，但結婚要過戶房產」。

原PO替友人抱不平，直言女方的提議根本對友人沒有保障，友人不捨這段長跑7年的感情，卻也對女方的提議感到猶豫，便想上網尋求意見。

貼文一出，網友全都一面倒狂勸「快逃啊～」、「放生啦，反正絕對是女方會後悔，以你朋友的條件絕對能找到更好的對象」、「當然分手啊！這吃相也太難看了吧」、「婚前財產憑什麼過戶？不要隨便給，小心到時候被淨身出戶都沒地方哭」。

Dcard 結婚 買房 情侶

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