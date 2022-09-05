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和前男友的哥哥交往1個月閃婚 她喊「嫁他才知幸福」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享和前男友的哥哥交往1個月就閃婚的故事。 示意圖／ingimage
一名女網友分享和前男友的哥哥交往1個月就閃婚的故事。 示意圖／ingimage

一名女網友分享十幾年前與前男友和他的哥哥相識，3人像朋友一樣相處，直到她和前男友分手後，她和前男友的哥哥還是會相約出遊；沒想到，前男友的哥哥藉電影台詞向她告白，最終兩人在交往一個月後決定結婚，網友們聽完故事後反應兩極。

這名網友透過Dcard發文分享「跟前男友哥哥交往一個月結婚」的故事，她和前男友打工認識而短暫交往，當時也經常和前男友的哥哥玩在一起，直到和前男友分手後，跟前男友的哥哥還是會像朋友一樣聊天，十幾年來都以普通朋友的身份相處。

某次前男友的哥哥心情不好，找原PO一起去看電影《月老》，電影裡有一句台詞「妳30歲時沒人要，就嫁給我嘛」，直到電影看完，前男友的哥哥口中還不斷重複這句話，「那時候覺得他很煩，像在開玩笑，但後來又很認真問我願不願意和他交往」。

原PO認為兩人認識10年之久，能夠在一起實在是很難得的一件事，於是答應和他交往，直到交往滿1個月後，原PO又答應他的求婚，「以前交往的對象都沒有這種熟悉到不行的感覺，嫁給他才知道幸福原來是這麼一回事」。

故事引來許多網友關注，有人質疑跟前男友的哥哥結婚不會尷尬嗎？有網友就留言回應，「十幾歲的短暫交往還好吧？後面還能當朋友感覺就不是愛很深的那種」、「朋友升級情人不錯啊！而且都跟弟弟分手那麼久了～還好吧」、「本人都不介意了，也像朋友一樣相處，就別道德綁架他們了吧」，但也有人直言「每天跟前男友見面應該會很尷尬，現在不覺得怎麼，以後說不定會有疙瘩在」、「跟他們家人或過年過節跟前男友見到面的時候不會尷尬嗎？」

Dcard 結婚 情侶

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