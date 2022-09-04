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樂極生悲！21歲男與女友愛愛太激烈 陰莖遭「坐斷」嚴重變形下場慘

香港01／ 撰文：布萊恩
21歲男大生與女朋友恩愛時十分激烈，惟激情間女方疑沒有對好角度便坐下，結果「啪」的一聲直接「坐斷」。圖片來源／ingimage
21歲男大生與女朋友恩愛時十分激烈，惟激情間女方疑沒有對好角度便坐下，結果「啪」的一聲直接「坐斷」。圖片來源／ingimage

「愛愛」時緊記注意安全勿太激烈，否則隨時樂極生悲！泌尿科醫生邱鴻傑分享病例，有21歲男大生與女朋友恩愛時十分激烈，惟激情間女方太情急，結果「啪」的一聲直接「坐斷」男友陰莖，事後男大生下體嚴重變形，腫到像矮瓜一樣，呈紫黑色。

泌尿科醫生邱鴻傑在節目《醫師好辣》中分享病例，一名21歲男大生求診時，下體生殖器嚴重變形，呈紫黑色腫到像矮瓜一樣，追問知悉男大生與女友剛交往熱戀，激情「愛愛」間女方疑太心急，「啪」的一聲直接把其下體「坐斷」。

邱鴻傑續說，男大生起初感覺到疼痛，當時心想先觀察半小時，後來發現情況不妙，生殖器愈來愈腫脹並變色，才急急求醫。

邱鴻傑指出，下體坐斷、「海綿體骨折」只是通俗說法，正確名稱是「海綿體破裂」，而海綿體骨折病例時有發生，提醒遇到相關情況一定要盡快求醫，勿自行休養，否則若拖延太耐，或會影響日後生殖器勃起功能。

邱鴻傑又說，性行為時有2種姿勢最容易造成「海綿體骨折」，分別是「傳教士式（男上位）」和「女上男下」姿勢，必須小心。

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文章授權轉載自《香港01》

陰莖 骨折 性行為

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