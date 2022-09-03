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媽媽狂嫌「你老婆把你教的很無情」 人夫崩潰！網曝1解方

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳關係是婚姻難解課題之一。示意圖／ingimage 提供
婆媳關係是婚姻難解課題之一。示意圖／ingimage 提供

婆媳問題是婚姻中難解的課題之一，一名人夫平時與老婆住外面，兩人偶爾才會與他的媽媽一起吃飯，雙方見面時都相當客氣，但其實他的媽媽並不喜歡他的老婆，還會說「你老婆把你教的很無情，心裡都沒有媽媽了」，讓他很為難的不知道該如何是好。對此，其他網友建議，不要勉強老婆回家，不如他單獨回家陪媽媽，還可以避免紛爭。

一名網友在臉書社團匿名2公社發文表示，他平均一個月回家一次看看家人，老婆平時不太一起回家，只有有在聚餐或活動時才會出現，老婆與家人見面時，雙方態度也都很客氣。

該網友抱怨，他的媽媽明明不喜歡他的老婆，卻又很愛詢問「老婆怎麼沒回來」，他以其他理由搪塞，媽媽卻說「你老婆把你教的很無情，心裡都沒有媽媽了」，且媽媽總是喜歡把錯怪在老婆身上，每次回家都要說不喜歡他的老婆，讓他相當崩潰，直呼「我很想當個有智慧的人，可以讓彼此都舒服的一起生活，但我發現好難啊」。

其他網友紛紛建議「直接跟你媽講就是因為她的所做所為，你才不想回家，不要牽拖你老婆，她什麼都沒教什麼都沒做」、「這是一個媽媽在討愛的表現，你應該常常關心你媽看吃飯沒？今天天氣冷注意保暖？天氣熱要注意防曬」。

有網友留言「那就不要勉強太太回去啊！反正你媽媽也不喜歡她，也是假面婆媳而已，你媽媽就是希望把她捧高高的，跟你到老的是你太太，你媽媽那邊你自己回去孝順就好了，至少有一方是開心的」。

老婆 人夫 婚姻

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