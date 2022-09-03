有錢工匠專挑護理師拈花惹草玩cosplay 渣男行徑曝光讓她氣到斷交

在感情世界中，如果碰到另一半是位處處拈花惹草的花心大蘿蔔，難免會造成雙方關係的破裂。近來日本媒體，就報導了像這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名「木口侑李」的23歲女性護理師，過去曾經透過聯誼活動，認識一位水泥師傅「友樹」。友樹本身有著千萬日幣以上的年薪（1000萬日幣約相當於新台幣219萬），出手相當闊綽，就連當初聯誼的錢，都是由他支付掉大半。

當天聯誼結束後，友樹以「家裡有特別的日本酒」為由，邀請侑李到他家續攤。由於侑李當時也沒有交往對象，於是答應友樹，並且發生肉體上的關係。往後雙方也曾相約幾次，然而一段時間下來，友樹卻遲遲沒有明確告白，讓侑李心中產生了疑慮。

有一次，侑李和幾位姊妹淘去唱卡拉OK，然而即使事前已通知友樹，希望他不要來打擾了，但友樹當天卻還是突然現身。後來侑李更發現當天其中一位參與的人，也被友樹以喝酒的名義帶到家中發生關係，這讓侑李更加確定，友樹只是一個到處拈花惹草的渣男而已。

侑李多方打聽之後，發現身邊還有其他人曾經是友樹的對象，顯然他專挑護理師作為獵物，而且還會把過程當成是英勇事蹟，和其他男性吹噓炫耀。他還曾要這些護理師穿著制服，一邊cosplay一邊翻雲覆雨，並把過程通通拍攝下來。這些噁心的行徑終於讓侑李難以接受，決定再也不和這位渣男往來。