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小孩頂嘴氣死一票媽媽！「一言九頂」台詞太意外 網：每天都血壓飆

聯合新聞網／ BabyHome

【文：武美齡】

你家小孩愛頂嘴讓你氣噗噗、血壓飆嗎？親愛的你並不孤單，BabyHome媽媽們分享自家孩子超誇張「一言九頂」實況，看看你家孩子屬於哪一種頂嘴派，又該如何聰明應對。

氣死媽媽派

媽媽聽到這類孩子的回應總是氣到發抖，考驗著你的耐性，著實讓人非常頭疼。

「我家兒子2歲多，只要作錯事被糾正，他馬上給我來個超人起飛握拳，然後飛向媽媽我臉上！」

「我家的現在小二，就愛故意說反話，真是氣死我了！」

「做錯事被罵就馬上回我又沒有！為什麼不可以？」「請他幫忙做事都回：為什麼是我？」

嫌媽媽太吵派

聰明的小腦袋為了避免再被媽媽碎念，於是想出了解套的方法。

「女兒2歲，講到她不喜歡的事，或做錯事唸她，她就會大聲的喊：唉喲不要講啦！我走好了！」

「念小學的女兒最近開始會這樣說：媽媽妳暫時不要跟我講話，我正在思考一件事情......」

「我兒子2.6y還會說：你那麼大聲幹嘛、你不要再罵我了好不好？」

假裝生病派

山不轉路轉，被媽媽罵到走投無路時，孩子想出了避難的好方法。

「慢郎中女兒被我念快一點，她竟然回：你不要一直說，我的頭會痛。」（媽媽通常會冷冷的回：你頭痛喔？那我等一下去幫你掛號）

「我女兒說：我都知道了啦！妳不要再講了，我的耳朵好痛唷！」

台詞太意外派

這類孩子被家長形容沒大沒小、說話肆無忌憚，讓爸媽頓時語塞不知如何是好。

「5歲開始有造反的一面了，不久前對老爸說『你又不是老大』」

「我說明天要考試了不用念書嗎？不要一直看電視，小三的女兒竟然回我：以後妳老了我也不給你看電視。」

「6歲不只頂嘴，多念幾句就會擺臉色、講話態度又差，還會說『你不要和我說話』。」

邏輯清晰派

「2歲多時，我說媽媽都沒有錢，所以我要去上班。女兒：媽媽妳不是都沒錢，那妳怎麼一直買衣服？」

「我說小朋友要聽大人的話，他回我：大人也應該要聽聽小朋友說的話。」

家長們聰明應對法

486：「我家是這樣，對於孩子在大多數人所謂的『頂嘴』我是看孩子說的有沒有道理。若她說的有道理，我跟我太太會尊重，或者會跟她們兄妹協調。」

A-goe：「父母親平時就要多關心教導，還有家長的權威要使出來，只是小心別河東獅吼成悍婦呦。」

阿里不達：「父母應該比孩子更有智慧去處理權力衝撞的問題，在態度上做一個合宜的引導；在發過脾氣後，欣賞孩子勇於表達意志的能力，至少他是個想有自己想法的孩子。 」

小寶「盡可能凡事用討論的方式，如果他的行為或思想有偏差時，並不是他惡意要做個壞孩子，而是在他年幼的世界裡很多是非觀念還沒建立完整，我會花些時間引導他一起分析、思考，通常他也會覺得自己考慮的點太小了，願意接受大人的建議改過。」

教養教育是一門很深的學問，雖然媽媽每天都可能被氣到血壓飆高，但想想自己童年或許也有過這樣的小叛逆，請媽媽們一起加油，陪伴孩子正面成長發展，有了你的教育和引導，相信寶貝一定會越來越懂事的。

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