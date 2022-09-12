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公婆要老公幫小叔出資房子頭期款 網媽罵聲一片倒：拒當扶弟魔

聯合新聞網／ BabyHome

【文：武美齡】

若兄弟姊妹想買房但資金不足，長輩要求你幫忙出資你會怎麼做？BabyHome寶貝家庭親子網的一位人妻發文抱怨「公婆要老公幫小叔出資房子頭期款」，提到婆家長輩從小灌輸老公「大哥要擔待多一點」的觀念，而這次老公居然也答應了，讓這位人妻相當不滿，轉而演變成自家的家庭革命，網媽們聞訊氣憤難耐，一面倒表示「拒當扶弟魔」！

一位人妻在BabyHome發文吐苦水，提到「公婆要老公幫小叔出資房子頭期款」，她表示老公家有四個小孩，而老公排行老大，底下有兩個弟弟、一個妹妹，長輩從小灌輸老公「大哥要擔待多一點」的觀念，家中若有苦差事、弟妹們需要資金幫助時，都是由身為大哥的老公出手負責。

婆婆家若有什麼要搬的重物，一定叫我老公......公婆公司的國外旅遊更不用說，只帶過兩個小叔去......但卻提高我先生的孝親費！」這位人妻委屈的表示，夫妻兩人自己存錢存得很辛苦，不但沒拿公婆半毛錢，現在還被要求要幫小叔出留學唸書的錢和買房頭期款，以及「小小叔」學跆拳道跟羽球的學費。「老公已經跟公婆吵過不少次，弄到眾叛親離，只會說大兒子很計較、自私。」

若這種狀況發生在自家，媽媽們會怎麼應對呢？近5成BabyHome網媽們表示「吃Ｘ去吧！拒當扶弟魔」，其次有17%認為「房子登記老公名下，小叔要付房租」也是不錯的解套方式，以及14%選擇「裝窮哭窮，要錢沒有，要命一條」，就是打定主意不借。

值得注意的是，也有部分網媽超暖心認同出資幫助小叔，11%建議「借條必須寫，否則免談」，以及8%認為「有能力就幫忙，家庭和睦很重要」，展現濃厚的手足之情。

生活當中難免遇到親朋好友來借錢的狀況，若交情好又是自家人，很可能因為彼此的情誼、或考量到若不借未免太不近人情，而在沒有簽立借據的情況下就把錢拿給對方，未來若取不回借款該怎麼辦？「律師談吉他」曾解釋提到，法院可承認「對話紀錄」，例如line、FB、WeChat…就可以證明「借貸契約」或「金錢交付」的存在，此外，轉帳記錄也能證明「金錢交付」的存在，至於後續如何追回，則要進一步向法院申請「支付命令」。

不過面對至親好友，人們大多難以決定撕破臉直接法庭見，因此若遇到親朋好友的借款請求，到底是義氣借出或保守不借？則有待民眾仔細考量後再做決定。

小叔 婆婆 兒子

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