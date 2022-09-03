你遇到天使公婆了嗎？網激辯與公婆同住是不是婚姻殺手

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「公婆同住」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對婚後與公婆同住的看法。

婚姻不只是兩個人的事，而是兩家人之間的磨合，遇見「天使公婆」是不少網友夢寐以求的最佳情形，然而回到現實，婆媳問題卻是大部分人婚姻中時常會遇到的難解課題之一，婚後與「公婆同住」造成的摩擦，更是許多夫妻避無可避的煩惱。不少人因此好奇，究竟在與公婆同住的狀況下，婚姻有辦法順利維持嗎？

與公婆同住好買房vs. 距離產生美感是必要的

▲ 婚後與公婆同住 網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於「公婆同住」的話題討論文本，其中有民眾發文請益「結婚後應該要和公婆一起住嗎？」引起熱烈討論，有網友回復「如果要買房可考慮，我跟我老公住婆家，3年下來存滿多錢的」，表示若有經濟上的壓力，先住婆家能「節省開支」，好為買房做準備；而另一方面，有許多民眾提到與公婆同住的優點之一，是照顧小孩的辛苦能被分擔，不少網友在文章中留言「臨時需要幫忙時有人可以顧小孩，像今天打疫苗整天昏睡，也是婆婆幫忙帶的」、「早餐、晚餐婆婆會準備好，我只需要負責中餐；婆婆下班回家還會陪小孩玩，簡直超神隊友」，有時候公婆的存在也能為夫妻創造喘息空間。

而另一派網友則認為夫妻與公婆之間的「生活習慣問題」難以被克服，就有人說到「寄人籬下常常壓力很大不自在，進出門都要知會，穿衣不能隨意，連週末都不能睡到飽」、「跟自己父母都會有摩擦了，何況是非原生家庭的公婆」，公婆畢竟不是親生父母，立場不同，生活上也更容易會有摩擦產生，因此不少網友認為住在公婆家真的不會比在自己家來得自在；此外，也有網友認為「結婚就應該要獨立」，表示「不需要原因，結婚本來就是建立一個新的家庭，跟原生家庭還是分開會比較好」、「我個人認為結婚應該要兩個人都脫離原生家庭」，表示婚後就是應該要與另一半享受只屬於兩人的甜蜜世界。

無論是否喜歡與公婆同住，互相尊重彼此才是最重要的，每個人的家庭背景不同，相信夫妻若彼此協調溝通，還是能找出最合適的相處方式！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》