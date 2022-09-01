快訊

曹興誠記者會上不接受中天提問並辱「匪台」 中天要告誹謗

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

結婚就要收心？雙標婆婆要媳與兒少出遊 媳感嘆：超不爽

聯合新聞網／ 綜合報導
要化解婆媳問題，換位思考是最重要的。示意圖/ingimage
要化解婆媳問題，換位思考是最重要的。示意圖/ingimage

結婚後若家庭內有婆媳紛爭，則需要智慧與包容心去應對化解，但如果是面對婆婆不公平的要求，又該如何解決呢？臉書「毒姑九賤婆媳討論區」有女網友發文抱怨表示，自己的婆婆行為雙標，告知她結婚後要收心，不要常出遊，反之婆婆自己卻在外大玩特玩，引發原PO相當不滿。

原PO表示，婆婆不喜歡自己跟老公出遊，甚至私下跟老公說結了婚心要收，不要常常往外跑，但婆婆卻常常跑出去玩，一個星期頻率高達2～3次，每次都會拍照打卡，甚至還會預告下次遊玩的地點。

原PO感嘆「真的覺得心裡很不平衡！」，並表示婆婆常在FB打卡、Line群組也一直發遊玩的照片，真的不想按讚、也不想已讀。至於出遊的部分，她補充現況雖然老公還是會跟自己一起出去玩，只是變成不讓婆婆知道而已。

網友紛紛回覆表示，「已讀不回就好，你們出去玩也不用管她，自己爽就好」、「各玩各其實婆婆別管年輕人，這樣日子也比較好過」、「結婚不是賣掉自由，為什麼不能出去玩」、「直接封鎖婆婆呀」、「想去哪就去哪，你跟老公溝通好就好」、「只會要求媳婦，自己怎麼不做好榜樣」、「妳過妳的，她過她的，不要理會」。

婆婆 婆媳紛爭

延伸閱讀

妻子月花9千運費叫外送 夫委屈哭訴：都刷我的卡

男生被搭訕的機率有多高？「這類人」超容易被女生搭訕

他國立碩士畢業卻坦言「看不起父母」 全場傻眼嗆：太超過了

達人推薦「最美味的吐司吃法」 簡單三步驟混搭出神級餐點

相關新聞

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

結婚就要收心？雙標婆婆要媳與兒少出遊 媳感嘆：超不爽

結婚後若家庭內有婆媳紛爭，則需要智慧與包容心去應對化解，但如果是面對婆婆不公平的要求，又該如何解決呢？臉書「毒姑九賤婆媳討論區」則有女網友發文抱怨表示，自己的婆婆行為雙標，告知她結婚後要收心，不要常出遊，反之婆婆自己卻在外大玩特玩，引發原PO相當不滿。

孩子訴苦父母怎麼回應？ 專家：專心聆聽勝過千言萬語

孩子在開學季面對新學校、新班級跟同學可能產生壓力，國外研究顯示，孩子訴苦時，家長在言語、表情或態度上給予正向支持與溫暖回...

【親子之間】曾素珍／賺到三十秒

晚上十點多，要準備入睡了。讀高二的兒子進了房間，說：「媽媽，我可以跟妳合照嗎？我要交作業。」他一口氣說完要求和目的，完全...

【網路徵文示範作‧我與我的「托福神」】編劇媽媽／我愛紅寶石

你的不經意，成就了我的生命。

【家庭好時光‧網路徵文】家副編輯室／我與我的「托福神」

人生路上，總有受到他人協助的時刻。「托了您的福」，你是否也曾滿懷感激地默默懷想，或真誠地說出這句話，向你的「托福神」致意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。