結婚就要收心？雙標婆婆要媳與兒少出遊 媳感嘆：超不爽

結婚後若家庭內有婆媳紛爭，則需要智慧與包容心去應對化解，但如果是面對婆婆不公平的要求，又該如何解決呢？臉書「毒姑九賤婆媳討論區」有女網友發文抱怨表示，自己的婆婆行為雙標，告知她結婚後要收心，不要常出遊，反之婆婆自己卻在外大玩特玩，引發原PO相當不滿。

原PO表示，婆婆不喜歡自己跟老公出遊，甚至私下跟老公說結了婚心要收，不要常常往外跑，但婆婆卻常常跑出去玩，一個星期頻率高達2～3次，每次都會拍照打卡，甚至還會預告下次遊玩的地點。

原PO感嘆「真的覺得心裡很不平衡！」，並表示婆婆常在FB打卡、Line群組也一直發遊玩的照片，真的不想按讚、也不想已讀。至於出遊的部分，她補充現況雖然老公還是會跟自己一起出去玩，只是變成不讓婆婆知道而已。

網友紛紛回覆表示，「已讀不回就好，你們出去玩也不用管她，自己爽就好」、「各玩各其實婆婆別管年輕人，這樣日子也比較好過」、「結婚不是賣掉自由，為什麼不能出去玩」、「直接封鎖婆婆呀」、「想去哪就去哪，你跟老公溝通好就好」、「只會要求媳婦，自己怎麼不做好榜樣」、「妳過妳的，她過她的，不要理會」。