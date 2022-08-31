男生被搭訕的機率有多高？「這類人」超容易被女生搭訕

人與人之間的相處關係中，可以透過「搭訕」主動與陌生人聊天攀談，並藉此認識對方，但目前社會上普遍仍以男性搭訕女性居多。Dcrad有男網友藉此發問，男生被搭訕的機率有多少？底下網友紛紛提供不同意見。

原PO表示，感覺女生只要有稍微打扮都有被搭訕的經驗，好奇男生被搭訕的比例大概在哪裡？有沒有常常被搭訕的男性同胞可以分享經驗，或是女生在甚麼情況下會想搭訕男生？

留言中，有男網友分享被搭訕的經驗表示，好久以前在街頭或是捷運裡，被女生搭訕，然後就開始拿些便宜文具，說支持一下給個幾百塊就好。此類假搭訕直推銷的經驗，讓許多男網友紛紛出聲表示遇過。

也有男網友分享相關經驗，「我很常被搭訕，每次轉過身來都是來推銷的」、「一直被問要不要辦卡」、「我蠻常被搭訕的欸，不過都是姊姊居多」、「書店、咖啡廳、重考班，這幾個地方超容易」、「我只有被同志搭訕過」。

另有女網友表示，如果男生長相帥氣就會想上前攀談，通常看起來脾氣還不錯、長得像小奶狗類型的比較容易被搭訕，有殺氣或是比較酷的機率則比較低，她再補充，很多女生是怕被拒絕，所以才猶豫要不要搭訕。有人則分享「我是覺得身高是最重要的，其次才是穿搭，然後最後再看臉這樣」。

女網友們也分享不敢搭訕的心境，「有想過要搭訕但是不敢，怕被當成怪人」、「我都只敢用眼神暗示帥哥來搭訕我」、「會打扮又高又帥，我會一直看他想辦法跟他對到眼，然後對他笑」。