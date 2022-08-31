他國立碩士畢業卻坦言「看不起父母」 全場傻眼嗆：太超過了

人隨著年紀不斷增長，看待事物的角度也會不同。不過，一名男網友在網路上發文，透露自己國立碩士畢業後，漸漸不想再和父母講話，因為覺得彼此溝通和相處上出現隔閡，甚至坦言「開始看不起父母」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「學歷高了開始看不起父母」為題發文，原PO透露父母的教育程度不高，工作也是一般般，「以前對父母還心存感激把我養大，但是長大後漸漸發現，他們有些地方確實沒什麼成就，導致思維一直停留，甚至在相處上出現裂痕」。

原PO表示當時因為自己對未知領域很有興趣，不僅想繼續探索，也想讓自己的學歷看起來更漂亮，因此背上學貸完成國立碩士學歷。然而，原PO提到工作一段時間後，身邊同事幾乎都是高學歷畢業，「雖然有壓力，但相處下來以及能力或是溝通上，不得不說都蠻有效率的，真的有好隊友每件事都是事半功倍，做起事來特別有成就感」。

不過，原PO表示回頭看父母時，因為教育程度上的不同，造成認知理解懸殊，漸漸地溝通上出現隔閡。原PO坦言「就不想再跟他們講話，覺得都很累，有時候因為科技時代一直在滾動前進，他們不想學習，就常常說一些負面情緒字眼，也難怪這輩子都沒成就」。

原PO強調自己知道學歷不能代表一切，但學習的過程卻是一段歷練，也相信基本上能繼續讀上去且畢業的，都是蠻有上進學習心態的人。在貼文的最後，原PO寫道「真的很佩服那種活到老學到老的長輩，永遠把學習當一種生活態度，保有好奇之心，不是人過半百而停止前進！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛氣憤直呼，「怎麼說呢，看不起父母這種話，我連想都沒想過」、「你想法好糟糕，你小時候也是什麼都不懂，他們也沒有看不起你」、「越飽滿的稻穗彎越低，半瓶水才會響叮噹，真的不要自我感覺太良好，學歷不是一切，你看到的世界也不是全世界，沒有父母哪來的你」、「如果你父母是正正當當做事，你如果會看不起他們，恕我直言，你只是個垃圾」、「你可以不認同父母的想法，但瞧不起是太超過了」。

另外，也有網友表示，「在人生不上不下的階段，都會冒出一些詭異的想法，等你站得更高就能看得更遠了，這種想法就會自然而然消失」、「爸媽常常讓我有意想不到的社會歷練可以分享給我」、「潛移默化，多以聊天方式告訴他們新事物和知識，我覺得我的父母在談吐和邏輯思維上進步許多」。