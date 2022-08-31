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「閨蜜暗示別帶小孩參加婚禮」媽媽討拍 網一面倒挺新娘

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婚禮示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為婚禮示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

年幼的小孩總是黏媽媽，因此很多媽媽不論到什麼場合都會帶著孩子。有位媽媽在Dcard以「閨蜜不想讓我的小孩參加婚禮」為題，說近日要出席一場婚宴，但閨蜜準新娘暗示她別帶小孩去，讓她很困擾。

這位媽媽表示，閨蜜要結婚了，她想帶不滿一歲的小孩去喝喜酒，但準新娘卻暗示「可不可以別帶小孩」。媽媽也說，知道自己孩子容易失控，但因為不想給公婆顧孫，娘家爸媽也沒空幫忙，她大嘆「不知道該怎麼辦...小孩的心情一切都取決於當天，帶小孩真的有錯嗎？」

多數網友挺新娘，「妳小孩心情取決於當天，但是閨蜜的婚禮就這麼一天，如果沒辦法配合新人就不要出席，包紅包恭喜就好」、「你知道小孩會失控，怎麼還會要帶過去呢？婚禮只有一次，如果剛好被小孩搗亂什麼的，我覺得友情應該會破碎」、「想去就自己想辦法把小孩處理好，不然不要去，包紅包就好」「你是客，閨蜜是主，請你以閨蜜的立場為優先，別反客為主要對方顧慮到你」。

過來人表示，「我小孩五個月多時去參加親戚的婚禮，本來乖乖躺在嬰兒車裡，結果一進的時候音樂很大聲，他整個嚇哭！狂哭到把他推去外面才能冷靜！有這次經驗才知道自己太大意了」、「婚禮這種嘈雜的地方，其實也不適合帶未滿一歲的小孩，硬要帶，對你跟你閨蜜來說都是折磨」

也有人舉出國外例子，「很多國外新人會在婚禮邀請函上註明僅限大人參加，一般人都能理解，畢竟婚禮是新人一輩子的回憶，不是遛小孩的地方」、「帶小孩沒錯，帶小孩去不適合的場所就是錯」。

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