妻子月花9千運費叫外送 夫委屈哭訴：都刷我的卡

聯合新聞網／ 綜合報導
有男子抱怨妻子每餐都叫外送，一個月光運費就多花9,000元。外送示意圖。記者陳秋雲／攝影
有男子抱怨妻子每餐都叫外送，一個月光運費就多花9,000元。外送示意圖。記者陳秋雲／攝影

近日一名男子因妻子太頻繁「叫外送」心生不滿，他表示妻子一個月下來花了近9,000元運費，於是上網詢問如何委婉請妻子節制。一些人認為妻子自己有在賺錢，此舉並無不妥，也有網友覺得訂外食的錢都是丈夫支付，建議他先嘗試與妻子溝通。

一名男網友在臉書社團「匿名公社」發文訴苦，他表示自己和妻子是雙薪家庭，兩人月收約13萬元，小孩交由長輩幫忙照顧，家中的生活開銷則多由原po負責，但老婆唯獨一點實在令他無法接受，卻不知如何開口。

據原po描述，他家位在市區，出門騎車買三餐不過5到10分鐘，但老婆習慣每餐都刷他的卡叫外送，加上他自己早出晚歸，也無法出門幫忙購買。他無奈表示，一個月光叫外送就花費2萬7,400元左右，運費部分則占6,000到9,000元不等。

一些網友認為妻子此舉並無不妥，「她有在賺錢嗎？有的話我覺得沒問題」、「一個月可以賺13w，給口飯給外送員吃吧」、「如果你受不了，當初就應該把問題說出來呀！不要到最後用這個來吵架」、「收入高，覺得沒差啊，我也是，省下出門曬太陽還有全身油煙味的代價」。

也有網友力挺原po，建議他和妻子好好溝通，「找個機會跟老婆談一下吧，這樣下去不是辦法，不然就是讓老婆付，她才會知道省」、「直接說出來就好啊，有什麼好委婉的，你們不是夫妻嗎？」、「記帳是對財務狀況最好的證據，可以歸類總數讓太太自己比較看看」。

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