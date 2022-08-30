和媽媽分食月餅慘被爸教訓 姐挑事一句讓她氣罵：做人善良點

中秋佳節將至，近日家中最多的恐怕就是各式月餅禮盒，不管是送人或收禮，都能看到疊起來高度不容小覷的盒子，但在處理上也要格外小心，通通吃下去除了熱量高，還有可能吃到「有用處」的禮盒。近日有網友抱怨誤吃到準備拜拜用的月餅，不僅爆發姐妹衝突，更讓她因此遭受爸爸的不公平待遇，氣到大罵「做人善良點」！

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文抱怨自家姐姐出嫁後久久回家一次，卻總愛挑撥她與父母間的關係。原PO先舉出近日發生的例子，農曆初一那日因媽媽想吃月餅，她便與媽媽分食了2個，後來爸爸拿著空盒來追問，才知道那盒月餅是準備拜拜用的，她質疑「月餅放15天再來拜？」，姐姐卻立刻開酸「爸爸是屋主，吃東西都不用問哦？」

然而原PO認為吃月餅是小事，姐姐卻再次搬出爸爸嗆「連說話的權力都沒有了？」，兩人立刻大聲爭吵起來，爸爸為平息姐妹戰爭，直接出手教訓原PO，令原PO不滿表示「姐姐先大聲的，你不打她先打我」，爸爸才「假意的拍了我姐一下」。

此舉讓原PO心頭更火，認為姐姐是長女，卻當不成緩和家庭氣氛的調和劑，只會搧風點火，讓她與爸媽爭吵，家中需要為父母添置設備時，也是找盡藉口不願出錢，丟給她全額負責，她氣罵「做人不應該要善良一點嗎？」

網友看了也心疼原PO處境，齊聲抨擊姐姐的行為「都嫁了毛還這麼多，辛苦妳了」、「愛挑事的姐姐，好像每次都是為了父母在發聲，實際只是愛刷存在感」、「喜歡佔妹妹便宜又愛碎嘴的姐姐」、「你太傻，你姐很會挖坑～你說話不要直衝，她搬你爸你就搬你媽」。有人則指出這就是住家裡的壞處，距離太近感受不到原PO的好，結果「不住家的最孝順」。

也有人認為原PO一家實在太小題大作了，「（月餅）再去買就好了，這樣也能吵」、「一盒月餅沒多少錢，要拜拜14日再買就好了。真的是很無辜的一場鬧劇」、「吃之前是問一下比較好，但吃都吃了，為了一個月餅吵架也蠻……」。