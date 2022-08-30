富豪出錢讓小三開咖啡廳圓夢 半年後人去樓空才知慘遭詐騙

有時不正式的男女關係，往往內在案情並不那麼單純，甚至可能扯上金錢方面的詐騙與糾紛。近來日本媒體，就報導了一則資產家遭到小三騙財的感情案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名石田茂的63歲男性，過去曾從父親那邊繼承了大筆資產，由於名下有多棟公寓、高級車輛，家務也都有多位專人幫忙，日子過的相當愜意。後來他迷上高爾夫，並且在高級俱樂部辦了會員，沒事就會去打打小白球。

後來，已婚的石田在俱樂部認識一位女性。儘管石田對於覬覦他財產的女性都抱持著戒心，但這位女性起初看不出來有那個傾向，而且經常稱讚石田的球技，於是兩人感情越來越好。

有一天，石田聽說這位女性準備要開一家咖啡廳，並且已經在購買杯子、桌椅等相關器具。兩人經常聊到開店的事情，石田也漸漸發現對方似乎有些資金上的困難，打算直接出手相助。在石田的支援下，這位女性不僅順利開店，而且雖然生意並沒有說多好，但仍無須擔憂倒店危機，石田也對於「幫助她完成夢想」而感到滿足。

然而就在開店半年後，在一次女性的訴苦下，石田又心軟給了她一億日幣的費用（約相當於新台幣2233萬元）。結果女性不久之後，居然直接把旗下的咖啡店賣掉，帶著所有賺來的款項消失地無影無蹤。

石田到這個時候，才發現自己受騙上當，不只錢討不回來，而且也擔心這段事情被老婆和高爾夫俱樂部的會員知道，自己的面子恐怕掛不住。因此不只失去了錢財，就連喜歡的高爾夫球也沒辦法繼續再打，讓他感到後悔不已。