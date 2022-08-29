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交台灣男友被母勸分手「兩岸大環境不適合」 陸女網紅崩潰哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
來台灣留學的陸生網紅廖小花才剛公布和台灣男友交往的好消息，卻得不到母親的祝福，讓她崩潰大哭「我到底該怎麼辦？」 圖擷自YouTube@廖小花
來台灣留學的陸生網紅廖小花才剛公布和台灣男友交往的好消息，卻得不到母親的祝福，讓她崩潰大哭「我到底該怎麼辦？」 圖擷自YouTube@廖小花

YouTuber廖小花擁有16.8萬名粉絲訂閱，她是來自大陸廣東的留學生，目前正在台灣攻讀碩士學位，日前她上傳新影片分享她的新戀情，但在同一支影片裡，她卻透露這段剛開始的戀情被母親果斷阻止，原因讓她心裡有苦卻也無可奈何，哭著大呼「好搞笑！」

廖小花來台讀完大學後，選擇留台繼續攻讀碩士，她日前拍片分享近況，已單身8、9年的她最近傳來好消息，她開心宣布「我有男朋友了！」並介紹對方是雲林人，當天也打算到男友家中正式拜訪。

然而，廖小花才開心公布喜訊，母親突然遠從廣東打電話給她，直言「完全無法支持這段感情」，母親打從一開始就知道這位男孩子的存在，當時提醒她「當朋友就好」，認為如今兩岸大環境的現實條件不允許兩人交往，甚至往下發展結婚的，她轉述母親的想法哭喊道「（要是）我嫁了這麼遠，她這一輩子還能見我幾次」，這更讓廖小花陷入兩難，哭喊「我該怎麼辦啊？」

影片曝光後，許多網友紛紛替她加油打氣，「現在時代不同了！用心想想自己想要的生活，自己想要的幸福，做自在的自己才能快樂！」、「兩岸的戀情肯定更多難關，沒有什麼一定是正確的選項，但是順從自己的想法，還有時間可以很好慢慢改變這一切，祝福妳的戀情」。

不過，也有不少人認為是父母觀念問題，「父母如果沒有理解孩子終究是獨立的個體，不論妳是不是嫁到台灣，或是嫁到隔壁巷子，他們都會覺得被妳遺棄了」、「這並非兩岸狀況的問題，而是父母舊觀念的問題，我們稱為親情綁架，傳統父母對於子女的期待，而且越孝順的子女越容易陷入這樣的情況！」、「其實父母親都是為小孩子想的比較遠，出自於保護與關心，特別是分隔兩地，希望妳可以運用智慧來面對與解決」。

YouTuber 留學生 情侶 兩岸關係

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