男友進旅館就搜刮保險套 網見1細節皺眉：頭頂綠綠的
情侶之間發生性行為時，為了避免懷孕或疾病會使用保險套等防護措施。不過有網友抱怨，她平常跟男友性行為時都不會戴套，但兩人到旅館後，男朋友卻會搜刮房內保險套，讓她想不透用途為何。不少網友都認為情節不單純，有人直言「除了跟別人用以外，不可能大愛到拿去支援別人吧」。
一名網友在論壇Dcard發文表示，她的男友每次到旅館後，無論有無使用保險套，都會先行搜刮收起來，但他們兩人平時發生性行為時都不會戴套，因此實在想不透男友搜刮保險套的用意。
該網友詢問，「請問各位男性朋友、女性朋友的男友，男生去旅館都會拿走內附的保險套嗎？是要做什麼的？我個人是不想往壞的方面想，但還是覺得很奇怪，所以想問看看各位」。
有網友留言「我覺得你是時候往壞的方向想想了，畢竟你跟他都無套，如果他真的跟別人做，你風險滿高的，還是謹慎一點吧」，不少人都建議她直接開口詢問，留言「妳有嘴巴可以問他」、「理由可能有很多，但能解決妳內心問題的，只有直接去問他一途」。
其他網友也推測各種用途，留言「我爸也會拿耶，後來發現他只是想蒐集」、「可以裝水球啊」、「我們不戴套，也會拿保險套，每次去開房都有，拿走就可以紀錄開了幾次，還蠻方便的」、「我也會拿，只是覺得不拿白不拿，也不佔空間啊」、「我都把旅館的套套放在錢包招財，拿到新的就把舊的丟掉」。
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