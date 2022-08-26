爸過世她繼承農地 擔心愛亂捐錢母親來借錢

許多人面對親人的要求總是難以拒絕，若是牽扯到金錢更是容易傷感情，一名女網友透露自己繼承一塊農地，她打算賣掉卻又擔心愛亂捐錢的媽媽來要錢，讓她不知如何是好，只好發文詢問鄉民們看法，眾人一面倒地支持她別借。

原PO在臉書「匿名2公社」開頭就寫道「請問要怎麼拒絕親媽向自己借錢？」她說父親過世後自己繼承了一塊小農地，因為買方透過代書詢問賣地一事，她覺得用不到所以打算賣掉。

只不過原PO卻擔心媽媽會來跟她要賣地的錢，她說自己非常不想借媽媽錢，主要是因為媽媽喜歡亂捐錢給常去的廟，還會亂拿私房錢給兒子花，「現在她知道我有這筆錢，肯定會親情勒索的叫我要把錢借給她」。

原PO抱怨長久以來媽媽重男輕女，對她還很霸道，常常遷怒於原PO，「每次有什麼好康的，就都只有她2個兒子有，對我就很敷衍，甚至直接忽略」，這樣的差別待遇讓她更不想借錢給媽媽。

她說自己沒有在上班，只靠老公薪水支撐家計，但現在正存錢準備明後年買房子，因此賣地後的錢更為重要，但原PO覺得媽媽才不會管這麼多，「我猜她應該會跟我說『現在先借她錢，到時候會再還我』的鳥話」。原PO發文想問問大家，「如果我媽真的跟我借錢了，我該怎麼拒絕她呢？」

網友一面倒地都認為不要借，更有不少人建議立刻買房當藉口，「妳現在趕快去買房吧」、「直接說要買房，拒絕不借才是正確不然...難討回」、「先跟媽媽說已經看好房準備錢下來就要買房了」、「賣掉趕緊去買房然後搬出去，不就一勞永逸」、「錢放到銀行做2年期定存當買房準備金，來借就說沒現金可挪用」、「直說說沒錢，拿去付房頭期款」、「就說錢已經拿去置產了就好了呀，不然先哭窮也可以」。