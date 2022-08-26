快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸過世她繼承農地 擔心愛亂捐錢母親來借錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友繼承父親遺留下來的農地，但又擔心母親來借錢。 圖／ingimage
一名女網友繼承父親遺留下來的農地，但又擔心母親來借錢。 圖／ingimage

許多人面對親人的要求總是難以拒絕，若是牽扯到金錢更是容易傷感情，一名女網友透露自己繼承一塊農地，她打算賣掉卻又擔心愛亂捐錢的媽媽來要錢，讓她不知如何是好，只好發文詢問鄉民們看法，眾人一面倒地支持她別借。

原PO在臉書「匿名2公社」開頭就寫道「請問要怎麼拒絕親媽向自己借錢？」她說父親過世後自己繼承了一塊小農地，因為買方透過代書詢問賣地一事，她覺得用不到所以打算賣掉。

只不過原PO卻擔心媽媽會來跟她要賣地的錢，她說自己非常不想借媽媽錢，主要是因為媽媽喜歡亂捐錢給常去的廟，還會亂拿私房錢給兒子花，「現在她知道我有這筆錢，肯定會親情勒索的叫我要把錢借給她」。

原PO抱怨長久以來媽媽重男輕女，對她還很霸道，常常遷怒於原PO，「每次有什麼好康的，就都只有她2個兒子有，對我就很敷衍，甚至直接忽略」，這樣的差別待遇讓她更不想借錢給媽媽。

她說自己沒有在上班，只靠老公薪水支撐家計，但現在正存錢準備明後年買房子，因此賣地後的錢更為重要，但原PO覺得媽媽才不會管這麼多，「我猜她應該會跟我說『現在先借她錢，到時候會再還我』的鳥話」。原PO發文想問問大家，「如果我媽真的跟我借錢了，我該怎麼拒絕她呢？」

網友一面倒地都認為不要借，更有不少人建議立刻買房當藉口，「妳現在趕快去買房吧」、「直接說要買房，拒絕不借才是正確不然...難討回」、「先跟媽媽說已經看好房準備錢下來就要買房了」、「賣掉趕緊去買房然後搬出去，不就一勞永逸」、「錢放到銀行做2年期定存當買房準備金，來借就說沒現金可挪用」、「直說說沒錢，拿去付房頭期款」、「就說錢已經拿去置產了就好了呀，不然先哭窮也可以」。

延伸閱讀

研究生自爆努力一年半 研究成果遭「幽靈」掛名還被搶

0056、00878預估買多少張才能安心退休？網友：至少存700張

他曝「買不起房也能退休」投資方法 網狂點頭：不富裕但夠用

女大生幫爸放牧！放羊放到「自己跟小羊都走丟沒人救」超落漆 爆笑結局曝

相關新聞

他見兒子跟繼女擁吻 網曝「合法關鍵」：不用怕婆媳問題

謎片情節真實上演！一名網友的妻子在20幾年前過世，留下他與10歲兒子相依為命，後來他再婚，對方也有一名7歲的女兒，想不到近日卻發現兩人竟在公園涼亭內擁抱親吻，讓他相當擔憂。不過其他網友也解釋，只要沒有辦理收養對方女兒，那依法兩人就可以結婚，還不需擔心婆媳問題。

男友進旅館就搜刮保險套 網見1細節皺眉：頭頂綠綠的

情侶之間發生性行為時，為了避免懷孕或疾病會使用保險套等防護措施。不過有網友抱怨，她平常跟男友性行為時都不會戴套，但兩人到旅館後，男朋友卻會搜刮房內保險套，讓她想不透用途為何。不少網友都認為情節不單純，有人直言「除了跟別人用以外，不可能大愛到拿去支援別人吧」。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

高二兒被訂「10條嚴厲家規」網一看傻眼：果然是亞洲父母

父母都會希望自己小孩「望子成龍、望女成鳳」，在求學階段，為了讓小孩不要學壞，認真唸書，因此會訂出一些規定要求遵守。近日有一名網友分享了朋友給高二兒子的規則，總共有10點，不少人看了覺得「適得其反」，更有人直呼「像在坐牢」。

把心中亂撞的那頭小鹿找回來！四招幫你趕走感情冷淡期

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「愛情保鮮秘訣」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大愛情保鮮方法。

【出版者言】廖志墭／不像竟是很不錯的標準

如何挑戰合作單位的框架？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。