為什麼年輕人不想生小孩？除了收入還有「這項因素」

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內網友熱議的「生育原因」相關話題，帶您了解網友對於是否該生小孩的正反意見觀點。

隨著社會風氣變化，現代的年輕人對於生兒育女的意向已經不侷限於傳統的傳宗接代觀念，並且各有考量主張，話雖如此，「是否應該生小孩」仍然被許多人視為一生中的重大難題之一，而網友對此的看法又如何呢？

養育孩子影響日常生活？ 正反兩派意見大不同

▲ 生不生小孩的原因有哪些？ 網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

網路上對於「生育原因」的相關話題討論，可以發現支持生小孩的網友群體中，有一派主張「小孩能讓生活更加充實，讓生命更有意義」，如有網友表示，雖然生小孩前會心生隱憂，養育過程也曾遇到不少壓力，然而「看到孩子看著你笑，生活的點滴，心中就有無限滿足」有小孩的生活使自己生活更加充實、溫馨且有成就感。

至於主張「生小孩能使伴侶關係更融洽」觀點的網友，也不吝分享真實感受「婚後可能是新婚的幸福感所致，想和另一半有愛的結晶」、「就想跟心愛的人一起有小孩，覺得很值得」等，與伴侶的感情因素不僅會作為生小孩的潛在動力，養育小孩的過程也可能使家庭關係更加緊密、融洽，如網友分享「自從想到家裡有孩子，心裡也不知不覺會更容易代入另一半的感受，感覺很凝聚」。

表示自己不想生小孩的網友最常提到的因素是「收入養不起小孩」，如網友留言「收入低、工時長、房價高，活著就已經很辛苦了，何必連累到還沒出生的下一代」、「我只想先養活我自己」等，並表示收入與財務壓力仍是影響生育率降低的主要因素。此外，「生孩子影響生活品質」也是許多年輕網友糾結的一大原因，如網友分享「養小孩需要很多花費，就沒辦法做自己喜歡的事情了」、「想到平日都要看顧小孩，自己的生活呢？」等等，也顯現年輕一代更加注重個人生活的普遍價值觀。

有小孩是很美好的事，但扶養小孩也確實有許多責任跟壓力需要承擔。不論自己是否想要生小孩，只要能夠為自己、為家人、為伴侶負起責任，就是最好的選擇！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》