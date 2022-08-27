把心中亂撞的那頭小鹿找回來！四招幫你趕走感情冷淡期

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「愛情保鮮秘訣」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大愛情保鮮方法。

情侶關係中甜蜜久了也會漸漸趨於平淡，越來越多戀人會在這期間逐漸消逝原來的喜愛，取而代之的是對彼此的厭惡及感情中的冷淡感。倘若不知如何是好，不妨就一起看看網友熱議的四大愛情保鮮方法，拯救枯燥的戀情吧！

「驚喜感」、「儀式感」激出愛情火花 「輕旅行」測彼此契合度

▲ 4大愛情保鮮秘訣 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

日前就有許多民眾在網上分享自身的感情困擾，指出伴侶相處久了越來越沒有當初的悸動，變得開始容易厭煩，並在討論版上請益網友如何拯救枯燥的愛情。愛情長跑多年的民眾現身提供意見指出「儀式感、驚喜感」是維持愛情火花不可或缺的因素，表示「偶爾給對方小驚喜、禮物很重要」、「可以設一個只有兩人知道的小節日，會有被重視的感覺」等，突如其來的小驚喜不僅可以為平凡的日子增添許多趣味，擁有專屬兩人的祕密更可以讓對方有備受重視、寵愛的感覺。另外「不一樣的親密接觸」也是網友公認「創造驚喜」的好方法之一，就有民眾分享自身經驗「有天另一半突然在出門前給我擁抱親親，一整天心情都很好」表示不同於日常的親密接觸可以為普通的生活增添情趣。

除了出乎意料的驚喜以外，偶爾來一場說走就走的旅行也能為樸實無華的生活帶來不一樣的體驗，就有網友分享自身靠旅行挽救戀情的經驗，表示「去個兩天一夜擺脫日常，感情更升溫」毫無規劃的旅程可以創造兩人相處的時光，並強調「旅行可以看清一個人」，在旅途中更可以知道對方與自己的步調是否一致、測試彼此的契合程度。

在感情中難免都會經歷冷淡期，但只要適時做出不一樣的改變，或許就能找回當初對彼此的悸動喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》