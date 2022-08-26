快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人妻外遇已婚上司被抓包 相互求償慰問金卻因一意外慘賠收場

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本人妻與已婚上司外遇，事後雙方互相求償，但上司卻突然人間蒸發討不到慰問金。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本人妻與已婚上司外遇，事後雙方互相求償，但上司卻突然人間蒸發討不到慰問金。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

每當外遇事件曝光時，不只對雙方的感情可能造成傷害，後續的賠償問題更是實際面上的困擾。近來日本媒體，就報導了一起與慰問金相關的外遇糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名真步的女性，在27歲時和一位大她五歲的男子結婚。然而到了婚後第四年，真步與職場一位大她13歲的男上司發生關係。由於該上司本身也已婚，因此兩人都處在外遇的關係之中。

雙方關係越來越親密，加上男上司的妻子常常因為工作繁忙出差，所以兩人經常找機會出外旅遊。但也因為這樣，使得真步的丈夫發現她行為有異，最後查出了不倫內幕。氣憤不已的丈夫，立刻要求真步和對方分手，並且和男上司要求支付外遇的慰問金。

而這個舉動讓對方太太也發現了外遇關係，於是反過來向真步夫妻求償，形成雙方互要慰問金的局面。本來真步和丈夫以為這樣互相求償，或許可以相互抵銷，然而對方太太所要求的金額卻比真步這裡的還要高，而且絲毫不肯做出退讓。

更要命的是，在事件發生過不久，男上司就已經與他太太離婚，並且在某一天突然「人間蒸發」，辭去原有的工作之外，本來的住址、電話等也瞬間通通無效，等於是真步丈夫雖然做出求償，但卻完全沒有辦法拿到錢，只能單方面支付慰問金。這讓真步不禁悔恨一時貪求外遇快感，惹來如此慘賠收場的結局。

日本 外遇 離婚

延伸閱讀

與前上司外遇身心滿足還有零花錢 正宮上門求償讓她「一看金額後悔了」

丈夫和女下屬被捉姦在床 人妻六年沒聽過道歉卻捨不得離婚

從三樓丟下嬰兒！小三拚轉正墮胎兩次 外遇對象這舉動卻讓她理智斷線

單親媽把兩兒養大成醫生 回顧育兒辛酸最遺憾這件事

相關新聞

他見兒子跟繼女擁吻 網曝「合法關鍵」：不用怕婆媳問題

謎片情節真實上演！一名網友的妻子在20幾年前過世，留下他與10歲兒子相依為命，後來他再婚，對方也有一名7歲的女兒，想不到近日卻發現兩人竟在公園涼亭內擁抱親吻，讓他相當擔憂。不過其他網友也解釋，只要沒有辦理收養對方女兒，那依法兩人就可以結婚，還不需擔心婆媳問題。

年薪百萬卻口袋空？工程師太忙慘被女友甩 他曝存款瞬間增：好快樂

一名年薪2百萬的工程師分享，最近與交往五年的女友分手，過去交往期間女友的食衣住行育樂全由他包辦，就連一萬元一組的保養品買給她也不手軟，他原以為分手會很痛苦，沒想到生活反而卻因此變得更好。

男友進旅館就搜刮保險套 網見1細節皺眉：頭頂綠綠的

情侶之間發生性行為時，為了避免懷孕或疾病會使用保險套等防護措施。不過有網友抱怨，她平常跟男友性行為時都不會戴套，但兩人到旅館後，男朋友卻會搜刮房內保險套，讓她想不透用途為何。不少網友都認為情節不單純，有人直言「除了跟別人用以外，不可能大愛到拿去支援別人吧」。

爸過世她繼承農地 擔心愛亂捐錢母親來借錢

許多人面對親人的要求總是難以拒絕，若是牽扯到金錢更是容易傷感情，一名女網友透露自己繼承一塊農地，她打算賣掉卻又擔心愛亂捐錢的媽媽來要錢，讓她不知如何是好，只好發文詢問鄉民們看法，眾人一面倒地支持她別借。

人妻外遇已婚上司被抓包 相互求償慰問金卻因一意外慘賠收場

每當外遇事件曝光時，不只對雙方的感情可能造成傷害，後續的賠償問題更是實際面上的困擾。近來日本媒體，就報導了一起與慰問金相關的外遇糾紛。

把心中亂撞的那頭小鹿找回來！四招幫你趕走感情冷淡期

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「愛情保鮮秘訣」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大愛情保鮮方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。