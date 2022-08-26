人妻外遇已婚上司被抓包 相互求償慰問金卻因一意外慘賠收場

每當外遇事件曝光時，不只對雙方的感情可能造成傷害，後續的賠償問題更是實際面上的困擾。近來日本媒體，就報導了一起與慰問金相關的外遇糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名真步的女性，在27歲時和一位大她五歲的男子結婚。然而到了婚後第四年，真步與職場一位大她13歲的男上司發生關係。由於該上司本身也已婚，因此兩人都處在外遇的關係之中。

雙方關係越來越親密，加上男上司的妻子常常因為工作繁忙出差，所以兩人經常找機會出外旅遊。但也因為這樣，使得真步的丈夫發現她行為有異，最後查出了不倫內幕。氣憤不已的丈夫，立刻要求真步和對方分手，並且和男上司要求支付外遇的慰問金。

而這個舉動讓對方太太也發現了外遇關係，於是反過來向真步夫妻求償，形成雙方互要慰問金的局面。本來真步和丈夫以為這樣互相求償，或許可以相互抵銷，然而對方太太所要求的金額卻比真步這裡的還要高，而且絲毫不肯做出退讓。

更要命的是，在事件發生過不久，男上司就已經與他太太離婚，並且在某一天突然「人間蒸發」，辭去原有的工作之外，本來的住址、電話等也瞬間通通無效，等於是真步丈夫雖然做出求償，但卻完全沒有辦法拿到錢，只能單方面支付慰問金。這讓真步不禁悔恨一時貪求外遇快感，惹來如此慘賠收場的結局。