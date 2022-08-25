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女友嫌他裝扮醜到提分手 男不解求助「三大穿搭哪NG」？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO穿搭風格太醜被女友提分手。示意圖／ingimage
原PO穿搭風格太醜被女友提分手。示意圖／ingimage

情侶分手原因百百種，其中有男網友因為自身穿搭不好看，而遭到女朋友提分手，因而上網求助網友自己的穿搭風格哪裡需要改進，並附上三種穿搭風格，分別為：拖鞋配長襪、愛迪達運動褲、LOGO T-shirt，網友則紛紛回應表示「真的不好看」。

原PO在Dcard發文表示，跟女友在一起兩年又八個月，平常感情蠻好的，也不怎麼吵架，但昨天晚上突然提議說要分手，原因則是她覺得我的穿搭又醜又難看，每次去信義區逛街時，都讓她覺得很丟臉。

原PO向網友請益的三種穿搭風格：拖鞋配長襪、愛迪達運動褲、LOGO T-shirt。圖擷自Dcard
原PO向網友請益的三種穿搭風格：拖鞋配長襪、愛迪達運動褲、LOGO T-shirt。圖擷自Dcard

針對拖鞋配長襪，他表示自己有在打球，所以習慣練完球後就直接換成拖鞋，舒適許多，而且身邊許多男生都會這樣穿，原PO無奈嘆「這樣穿真的很不好看嗎？實在不懂哪裡醜了」。而最常穿的LOGO T-shirt也被女友嫌棄，甚至放話「我曾經想把你衣櫃裡這些衣服全部丟掉」，讓他非常無言，「實在不懂只是一件素色的T-shirt印一個LOGO怎麼了」。

有熱心網友認真回覆表示，以上三種穿搭確實不好看，可以先考慮購買素T或LOGO小的，比較低調素雅，另外三線褲應該是被8+9穿爛了所以導致觀感不好；襪子配拖鞋真的不好看，要顧慮女生感受，建議跟女孩約會前你有運動的話先去洗腳換雙襪子再出門，簡單買個白鞋甚麼都比拖鞋好。

其他網友紛紛表示，「看完只想說，女友會想分手不是沒有道理」、「拖鞋加襪子連基本尊重都沒有」、「主要還是看場合吧，去信義區逛街的話我個人覺得拖鞋不太適合」、「如果你真的覺得你穿的很OK，那就跟女友溝通看看吧」、「不是妥協就是分手，殘酷二選一」、「確實真的不好看」。

Dcard 分手

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