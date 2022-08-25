她長大後發現當女生真好 網友：期待真正男女平權的社會

在社會的框架中，容易給予男性或女性不同社會期待及社會壓力。有女網友在Dcard發文表示，由於自身的生命經歷以及對社會上的觀察，對於男女在社會生存的議題上提出個人的見解，讓她長大後發現自己當女生真好。

原PO表示，在求學階段中，換了三間研究所，導致比別人晚出社會，爸爸卻說「還好是女生，如果是男生就沒救了」。她補充，女生就算30歲才出社會，考了個普考，月薪3萬多，只要長得中上，甚至相貌普通，就會有很多男生搶著要，這些男生還不乏年薪百萬的，令她直呼「長大後突然間覺得，在台灣還是當女生幸福」。

先前原PO曾在安親班打工，她發現裡面幾乎每一位女老師都有結婚，老公薪水都高出她們2倍，若性別反過來，換成是男生是這個薪水，「娶得到老婆嗎？」，看過不少有錢但沒女友的男生，大部分是長得矮醜，更何況是沒錢沒地位的男生。

不過有網友補充表示，在仰賴老公經濟的同時，也代表自己失去在家庭平等地位，沒有哪個性別好，很多事情都一體兩面。並提醒原PO在慶幸自己得到身為女生的好處的同時，也希望不要忘記這些好處將帶來的代價或背後的原因，「期待一個真正男女平權的社會能到來，也希望女生們不要害怕去背負責任，唯有如此，男人才會真正的尊敬並平等的對待女性。」

底下網友紛紛留言表示，「台灣男生真的很辛苦，而且其實大部分人都被社會觀念綁架了」、「她只是說實話而已，台灣女生的確在社會上比較吃香」、「雖說社會對女生的道德要求很高，但對男生的各項要求也是各種高」、「空有外貌沒有能力的女生依靠別人生活寄人籬下，也不一定活得很快活」、「有些女生只在乎是不是對的另一半，也很願意和另一半一起努力」。