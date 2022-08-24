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小姑賴在家兩年！婆婆竟要媳婦每個月拿8千養 網怒：太厚臉皮

聯合新聞網／ 綜合報導
小姑畢業在家躺平兩年，婆婆擔心女兒生活費不夠用，竟要媳婦每個月自掏腰包8千元養小姑。非事件當事人，示意圖／ingimage
小姑畢業在家躺平兩年，婆婆擔心女兒生活費不夠用，竟要媳婦每個月自掏腰包8千元養小姑。非事件當事人，示意圖／ingimage

家家有本難念的經！一名人妻的小姑，因為覺得外出工作很辛苦，畢業後已經賴在家中兩年，婆婆擔心小姑沒有足夠的生活費，竟找上媳婦詢問能否每個月從自己的薪水裡拿8千元補助小姑，並要求她不要跟丈夫說，消息一出讓眾人直呼「太誇張」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」代友人發問，他表示朋友的小姑覺得外出工作很辛苦，因此從學校畢業後就「躺平」在家兩年了，婆婆擔心女兒沒有足夠的生活費，便要媳婦自掏腰包，每個月拿8千元補助小姑，還要求她不能告訴老公，該名網友便提問「若她拒絕婆婆的要求，在家族裡面站得住理嗎？會被罵太小氣嗎？」。

文章一出，眾人傻眼紛紛認為婆婆很厚臉皮，但小姑的行為更是誇張，讓網友氣得怒喊「自己的小孩自己養！」，「不用阿，關媳婦屁事？」、「這種婆婆太不像話，寵小孩寵成這樣」、「給一次之後，你就要養一輩子了」、「這婆婆也太厚臉皮，怎麼不跟他兒子開口，而是向媳婦開口，為什麼要幫他養女兒」、「擺明要坑你，叫婆婆自己拿錢出來養」。

婆婆 媳婦

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