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一個月賺28k給家人25k 女崩潰「已經到極限了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，自己一個月賺2萬8千元，給家人2萬5千元，透露「自己快撐不下去了」。示意圖／ingimage
一名女網友表示，自己一個月賺2萬8千元，給家人2萬5千元，透露「自己快撐不下去了」。示意圖／ingimage

上班族薪水後，會做財務規劃來因應日常開銷，有些人孝親費佔比高，有些人則是娛樂費較高，但日前一名女網友表示，自己一個月薪水只有2萬8千元，但光是給家用就要花2萬5千元，讓她壓力很大，直呼「已經到極限了」。

一名網友在Dcard發文表示，她目前28歲，擔任護理師助理，跟媽媽與上大學的弟弟同住，自從父親過世後，她從16歲就開始打工來扛家計，眼裡只剩下賺錢跟省錢，也不能跟朋友出遊或交男友，因為擔心錢不夠，她透露「我要照顧媽媽，還要養弟弟，希望有天可以讓媽媽過上無憂無慮的生活」。

不過原PO指出，她的薪水扣完勞健保只有2萬8千元，今年房租又被漲價1萬元，導致原本固定家用1萬5千元，必須提高到2萬5千元，她為了不讓媽媽擔心，騙媽媽「自己有6萬元收入」。

原PO坦言「我覺得壓力很大，已經撐到極限了，想到自己沒能力賺更多錢，就會上班上到一半流淚，弟弟也還在念大學，如果他出去打工會影響到課業，又想讓家人用最好的，不想讓他們犧牲生活品質」。最後，她發問「想請問有沒有做過便利商店的人，便利商店的報廢食品，能否問店員可不可以拿？」

文章曝光後，引來超過700則留言，網友們直言「不誠實說出自己的辛苦，這樣非常不成熟跟幼稚！妳以為這樣妳弟弟會感謝妳嗎？他可以假日打工。而且妳月薪實際是2萬8千元，跟6萬差距太多，實在是騙太大了，以後家裡一出大事，妳扛不起的話，他們還會覺得奇怪為何妳拿不出錢？這比起做不到更像自欺欺人」、「我覺得要實話實說，大家一起省錢，真的不行的話，就請弟弟自行負擔費用」、「大學打工很正常啊，怎麼會影響課業？」、「全家只有妳在上班嗎？妳打算這樣生活到什麼時候？剩下3千元可以幹嘛？」、「這樣精神壓力好大」。

薪水 上班族 Dcard

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