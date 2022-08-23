交往對象想借20萬 他憂人財兩失…網教一招不傷感情

情侶間若牽扯到金錢，感情還能如常嗎？一名網友被交往一年多的另一半借錢，一開口就是20萬，他擔心對方如果借了不還會傷害彼此的感情，導致人財兩失，因此猶豫不決。而其他網友也幾乎一面倒要他守住自己的錢，告誡他一旦借出，就要有拿不回來的覺悟。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」發文，他表示與「阿娜達」同居一年多，生活開銷支付方式有取得共識，感情還不錯。但是某天另一半突然開口要借20萬元，發文者表示若對方一定會還，他當然可以借，但怕的就是對方不還，或是還得拖拖拉拉，「我不但錢損失了，感情是不是也走到終點了？」他也坦言，如果損失20萬，對他來說是很大的打擊。由於難以下決定，所以想詢問大家：「到底該不該看在情份上，借出這20萬呢？」

對於這個問題，貼文底下的網友可說是一面倒的勸他「別借」，「如果他要還不還的，你們同一屋簷下，每天見面不尷尬嗎？」、「除非你不想要，不然借出去的通常拿不回來」、「借了，感情走到盡頭了」、「一開口就20萬，一定有問題」、「不借會分手，借了不但會分手錢還拿不回來」、「方便之門千萬不要開，後續很困擾」、「男女朋友只要談到錢，感情就變質了」。

也有人認為，在一定的前提下，要借並非不行，「看用途、平時行為、還有是不是結婚對象，當然還是少不了借據」、「借了不會影響自己生活，然後也有覺悟拿不回來的話再說」、「聊聊錢的用途再決定吧，如果是真的遇到了什麼困難，這是外人很難理解的」、「可以說只能幫10萬，真的沒還損失少一點，而且也有真的拿錢幫助他」、「給個兩萬贊助他，起碼不傷感情，也表明態度」。

有網友則勸他要有自己的判斷和把守好底線，「其實當他開口的時候，你就得有心理準備了。但最了解他的是你，你得自行判斷哪個是最好的選擇」、「你不能忍受20萬的損失，就千萬別借。永遠要記住自己能容忍多大的損失，那就是你的上限，不可以超過了」。