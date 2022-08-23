月薪11萬全交給老婆管理 一查才發現「連房產」都被拿去養小王

有些夫妻會財產共同管理，但日前一名人夫抱怨，他每個月薪水11萬元交由老婆管，房子、車子也登記在老婆名下，沒想到銀行通知他「水電費沒有繳款」，才發現老婆偷偷把錢轉到自己帳戶，還向他提出「離婚要求」，讓人夫悲傷直呼「12年的婚姻就這樣結束了」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，老婆一直在為離婚做準備，他每個月薪水11萬元，老婆自從去年說「錢以後都交給我管」，原PO不疑有他的上繳薪資，而且因為疼愛老婆，房子、車子也都登記在老婆名下，沒想到今年銀行帳戶顯示異常「水電費無法扣繳」，一查才發現錢都被轉到老婆帳戶。

除此之外，老婆還向他提出「離婚要求」，並說：「錢都匯款給別人了，我帳戶沒有錢，不用想拿到錢，房子也過戶到我名下了，車子這麼爛，你要就拿去」。

老婆的作法，讓原PO氣壞指出「12年的婚姻就這樣結束了，當初不生小孩也是計畫好的嗎？婚後開銷都是我出的，房子、車子也沒有出妳半毛錢，疼妳、照顧妳，結果現在要跟小白臉跑了，妳說妳35歲，要為自己的未來生活了！」事後，他問網友「有沒有過來人可以告訴我，要怎麼反擊？」

文章曝光後，引來網友討論「太誇張了！ 你被淨身出戶！轉帳總有紀錄吧？去調明細，證明錢是你的」、「為什麼遇到這種可以給無憂生活的，都不珍惜」、「我記得（結婚）登記後買房，不管在誰的名下都算共同持有，再找對方出軌證據，直接提告」、「要有證據，然後拿回你的」、「先冷靜，對方已經挖好洞了！橫豎都得跳，先靜下來看怎破」、「去看點法律知識，婚後是採夫妻財產共有制，她拿不出來，就準備進去關了，想不到她的人生規劃是免錢的牢飯，不簡單」。