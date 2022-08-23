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承諾變調…高中女懷孕待嫁 男友不滿布丁被吃拒娶：妳太自私

聯合新聞網／ 綜合報導
一對高中生情侶因偷嚐禁果而被迫提早面臨結婚生子壓力。 圖／Ingimage
一對高中生情侶因偷嚐禁果而被迫提早面臨結婚生子壓力。 圖／Ingimage

小情侶的誓言，經不起一個布丁的考驗？一名高中女生因為與男友偷嘗禁果導致懷孕，她原本深信男友會娶她的承諾，沒想到男友變得冷漠，甚至因為布丁被吃而離家出走，讓她崩潰上網求助，網友們則勸她認清事實，好好規劃下一步。

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文，傾吐她與男友的感情變化。她表示與高中同校大一歲的男友都是基督徒，因上同一個教會而相識相戀。高三那年，男友想跟她發生關係，承諾一畢業就會娶她，加上兩人都見過雙方的父母，已認定彼此，她就傻傻的同意了。

女網友後來發現懷孕先休學，也做好結婚的打算，沒想到男友卻開始迴避婚事的話題，最近甚至因為一個布丁被她吃掉而發生爭吵，離家兩個禮拜不歸。「我只是吃他一個布丁有那麼嚴重嗎？」當事女網友不解，明明是只要再去買就能解決的事，為何需要搞到離家出走？男友還表明不想結婚了，理由是「因為我吃了他的布丁，完全沒有顧慮到他的心情」，覺得她太自私，她也因此相當崩潰，不知該如何收拾。

網友見事情發展至此，都不禁搖頭，認為布丁只是代罪羔羊，「不想結婚的藉口罷了。不愛了，妳連呼吸都是錯的」、「都知道自己那時相信他是傻了，還繼續傻到他真的是因為布丁離家出走？一看就知道是借題發揮而已」、「他只是在逃避育兒的壓力，根本就不想承擔」、「一個布丁認清一個人，比借錢認清好太多了」。

還有不少人不看好他們有辦法組織家庭，「他找理由不結婚，你要認真考慮孩子要不要」、「沒長大的男生，等生了孩子以後，女方會更辛苦」、「沒有當爸的勇氣，沒有當丈夫的責任，這種婚姻是錯誤的」、「高中時期就懷孕真的太早，如果沒經濟來源會非常辛苦」。

也有網友忍不住說重話希望打醒她，「你們才高中，為什麼會覺得畢業就真的可以結婚？養自己的能力都還沒有就想養一個家庭？」、「家長見過面又如何，哪有父母會希望孩子大學還沒畢業就要扛起一個家庭？妳簡直在倒貼待嫁的狀況，高中還休學沒畢業，誰能看得起妳？」

兩性關係 懷孕

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