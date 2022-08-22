養小孩超貴！夫妻月薪十萬都不夠 網反曝「1關鍵」勸生：很幸福

隨著物價不斷升高，不少年輕人的壓力也日益加重，因此就有人不敢生小孩。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問「養小孩很花錢為什麼還要生？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「養小孩很花錢為什麼還要生」為題發文，原PO表示看過很多人一直沒有小孩，卻依然很堅持要生小孩，甚至去嘗試人工受孕。然而，原PO坦言現在的物價和以前不一樣了，假設一對夫妻月收入8到10萬，「沒房還要繳房租，有小孩也要考慮房子的空間，一個月基本上先噴2萬在房租」，之後再扣掉基本生活開銷，剩下的錢也不多了。

原PO提到小孩長大後還要上課或補習，自己也不可能每個月都當月光族，「所以每個月還要存錢以備不時之需，這樣算一算一個月根本沒剩多少錢了」。此外，原PO表示這樣的經濟情況下感覺也沒有太多娛樂活動，讓她相當困惑「那也不用帶小孩出去玩嗎？不會整天讓小孩在家玩平板，出去就是去公園吧？這樣感覺很可憐欸，所以沒賺多少錢還硬要生小孩是在想什麼？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友認為「陪伴孩子的過程很幸福」，「可以養兒防老，身邊長輩不少這種念頭的」、「剛生，真的很花錢，但育兒蠻開心」、「因為養小孩過程非常幸福」、「多了一個伴會跟我一起逛街、一起看電視劇、一起出去玩、一起看電影、一起聊天」、「因為想要小孩啊！這麼簡單」。

另外，也有網友持不同想法，「養小孩既虧錢又累」、「隨波逐流，被社會意識綁架」、「真的就是生物本能而已，看到後代就會滿足」、「生小孩就是一場賭博」。