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聯副文訊／2022南國漫讀節本周末登場

聯合報／ 聯副

2022年南國漫讀節以「南國的多重宇宙」為主題，聚焦於閱讀，展現屏東獨一無二的城市魅力。開幕系列活動將於8月27、28日，在屏東縣立圖書館總館展開，作家蔣勳、廖玉蕙、高翊峰、甘耀明、徐振輔、《鏡文學》社長裴偉等人輪番登場。縣長潘孟安則於28日15:00-16:30與出版人郝明義對談「島嶼裡的閱讀榮景，台北國際書展到南國漫讀節」，王聰威主持，歡迎與會。除了藝文講座，還將連續兩天舉辦「質感市集－多元宇宙的閱讀派對」，涵蓋獨立書店、全國與地方、在地人氣名店等五十攤共同出攤，高人氣的糯夫米糕27日限時快閃屏東，帶來道地的台南米糕。

開幕活動相關場次訊息請上屏東縣政府文化處、屏東總圖、500輯粉絲團查詢，並請先於Accupass網站報名：https://www.accupass.com/event/2208040607294861677170

（桂樨）

南國漫讀節

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