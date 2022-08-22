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小孩算命3年不能回娘家...她不聽勸「沒幾天就走了」人妻嚇瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻表示小孩被算出「三年不能回台北娘家」，因為命格太好恐影響爸媽，並舉例先前有人不信邪，「結果沒幾天就走了」。 圖／ingimage
人妻表示小孩被算出「三年不能回台北娘家」，因為命格太好恐影響爸媽，並舉例先前有人不信邪，「結果沒幾天就走了」。 圖／ingimage

不少長輩對於新生兒有特別的忌諱，會找算命師來取名，看命格。近日有一名人妻表示，最近小孩被算出「三年不能回台北娘家」，因為命格太好恐影響爸媽，並舉例先前有人不信邪，「結果沒幾天就走了」，讓她嚇到不知道該怎麼辦，貼文一出也掀起網友熱議。

該名人妻在臉書「靠北婚姻2.0」發文說，老公家裡是開壇有乩身的，最近算名字的時候說，小孩有三年不能回台北娘家，「因為命格太好會影響我的爸媽」，原po聽到先是半信半疑，但對方舉例，先前有位大姊也是不信邪，帶小孩回娘家，「結果沒幾天就走了」。

聽到例子後讓人妻整個嚇壞，「不知道該怎麼辦」，半信半疑但又不敢拿小孩做賭注，「怎麼那麼不公平，不能回娘家，那為什麼就能回公婆家？」，希望有類似經驗的人可以提供一些參考答案。

文一出後馬上引起網友熱議，有人認為，「不能回去，可以約出來外面吃飯玩樂啊」、「不去沒關係啊，把娘家的人約出來見面就好」、「跟老公說我相信你，但公平起見，這三年那個家我都不去，我爸媽家我不去，你爸媽家我也不去」。

也有不少人分享自己的經驗，「從來不聽這種話，娘家常常回去，孩子們個個頭好壯壯的平安長大」、「沒有這種事情」、「我的一開始一年不能出遠門，好不容易一年到，又說3年不行，我跟我老公說要不要養到18歲再回來？之後就不管，開始帶來帶去，小孩也是頭好壯壯的長大」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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