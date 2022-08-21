52歲尪送新皮夾「她一見實物險落淚 」女兒吐槽：爸您是甲組天花板？

雖俗話說「禮輕情意重」，但滿心期待卻收到價格僅100元的皮夾，往往還是令人難以釋懷。近日就有一名婦人因皮夾壞掉拜託丈夫買一個新的送她，結果卻從丈夫那收到一個100元男用皮夾，讓她大失所望，女兒在一旁看了也直搖頭。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享父母間的一件插曲，據她描述，父母雙方今年均為52歲，日前媽媽因為舊皮夾破損了，就向爸爸撒嬌說這30年來都不曾從對方那收到皮夾，便央求爸爸買一個新的給自己，結果隔天爸爸真的履行了，然而一看到實物，母女倆瞬間傻眼，媽媽更是差點哭出來。只見該皮夾不僅是男用款式，上頭還貼著100元的價格標籤，讓作為女兒的原po都忍不住吐槽，「爸，您是鋼鐵直男，還是媽媽平常都脾氣太好了？您是甲組（理科直男）的天花板484？」

貼文一出，網友們紛紛被原po父親的行徑笑翻，並打趣說道，「令尊的求生慾真的不高」、「老爸送皮包，老媽送算盤」、「是不是想換老婆？」、「這是真愛無敵啊！」、「100塊沒關係，裡面有放幾張藍色的東西就可以了」、「妳爸故意的啦，買男夾送給媽媽，其實他是打算妳媽媽不要，正好他可以接收」。

此外，也有不少網友替原po媽媽抱不平，「真的挺小氣的，這種皮包連我都不會想用」、「我老公送我這款式，直接甩他臉上，然後再去自己買」、「好吝嗇……妳媽跟妳爸生活應該很痛苦吧！」、「30年婚姻只配買100塊夜市牌皮夾？真懷疑怎麼過日子的」。

另有些網友為原po爸爸緩頰，認為不能單憑一件事斷定爸爸對妻子不好，「有把太太話聽進去，而且立刻行動，也是優點啦！」、「我老公也差不多⋯往好處想，他顧家、疼妻小，鋼鐵直男就鋼鐵直男吧⋯⋯」、「錢不在多，貴在心意，有些男人就是不懂那些花言巧語的，但對於老婆的話是言聽必從」。