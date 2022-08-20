懷孕到底可不可以運動、按摩？六大孕期迷思終結

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「孕期迷思」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大孕期迷思。

懷孕對於許多女性來說是憂喜參半的過程，孕育從無到有的生命讓人感到期待，同時孕媽咪也深怕一個舉動就會影響腹中的小生命。從古至今坊間流傳了許多關於孕期「不可以」做的事，像是不能喝冰水、前三個月不能說等觀念，但這些說法是否真的正確呢？

孕期禁忌樣樣來 醫揭大原則：飲食「適量」、活動「適度」

▲ Top6熱議孕期迷思 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於孕期迷思的討論，發現某些活動常被當作孕期禁忌，尤其是「運動」與「性行為」。孕期究竟能不能運動？坊間流傳許多說法，例如「運動會促使胎兒活躍，導致早產」，甚至有不少網友分享自身負面經驗，讓許多孕媽咪格外擔憂，對此有醫生反駁道「適當的運動強度不但不會影響胎兒，還能讓生產更輕鬆」，認為只要適度運動，不僅可減輕孕期的壓力，也有助於媽媽們在生產過程中更加順利；另一項熱門討論則是「孕期可否有性行為？」不少孕婦擔憂懷孕期間有性行為可能會影響胎兒或導致流產，對此婦產科醫師表示「除非孕媽咪懷孕期間有特殊狀況，如有胚胎著床不穩等問題，不然一樣能和先生維持親密關係，不用特別禁欲沒關係」，但醫師也強調精子中的前列腺液可能造成孕婦宮縮，建議在恩愛的過程中使用保險套，更要注意衛生與事後清潔，才可避免泌尿道或陰道感染的問題。

而在飲食迷思方面，則有許多人認為「食物顏色可以決定嬰兒膚色」，不少網友就提到「我懷孕時狂吃珍珠粉，小孩皮膚就很白」、「孕期很愛喝可樂，結果寶寶皮膚很黑」等說法，導致許多孕婦擔心影響胎兒膚色而避免吃深色食物，對此許多醫生公開闢謠，認為此說法純粹是無稽之談，並表示「寶寶膚色是基因天生的，跟孕婦吃什麼無關！」另外，在孕期飲食方面，也有不少傳統觀念認為孕婦應忌口，避免吃冰食與含有咖啡因的食物，提到如「懷孕吃冰會難產，且對寶寶的氣管會不好」，對此不少婦產科醫師表明「適量攝取並不會影響胎兒」，也有不少孕媽分享自身經驗，表示「孕婦體溫很高，吃冰可以舒服些」、「懷孕後多少還是會喝咖啡，寶寶生出來還是頭好壯壯」。只要注意不過量，吃冰、喝咖啡不但沒問題，反而有利孕媽維持好心情。

孕期迷思百百種，辛苦的孕媽咪們只要把握「適時」、「適量」的原則，就不用太過焦慮，最重要的是保持心情愉悅，享受為人母的喜悅！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》