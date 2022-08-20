愛情的樣子千百種 過來人曝姊弟戀成敗「這」是主因！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「姊弟戀」話題的網路聲量表現，帶您了解有關姊弟戀的討論聲量與看法。

隨著社會風氣的變化，除了戲劇中時常出現以姊弟戀為題材的劇情，現實生活中也越來越多女性可以接受與年紀比自己小的鮮肉談戀愛，「男大女小」不再是愛情的唯一標準，究竟大眾對於姊弟戀抱持什麼樣的看法？一起來看看網友的討論吧！

只要有愛什麼都不是問題？ 「成熟」與否才是感情長遠的關鍵

▲ 「姊弟戀」能長久發展嗎？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

日前有網友在社群討論版請益「能接受姊弟戀？」、「姊弟戀真的可以走到最後嗎？」等話題，引發許多民眾的正反意見與討論。認同姊弟戀可以當成長久關係的發展網友，大多站在「戀愛自由」的角度支持，並表示「只要互相喜歡，年齡才不是問題」、「都什麼年代了，合得來才是關鍵，年齡差距不是阻礙」，認為年齡只是數字，並不代表一切。

另外，也有身為過來人的網友分享自身經驗，說道「反倒是因為年齡差距，女方足夠成熟，就不會像小女生一樣沒安全感，在相處上也會拿捏好彼此的私人空間」，提出由於年齡差距，所處人生階段也不同，反而能夠幫助伴侶共處，並對於彼此看待事情的不同看法進行交流，在這之間學習如何尊重與體諒對方。

另一派對於姊弟戀存保留態度的民眾除了擔心「對方思想不夠成熟」，表示如「年下男經歷的事少，不夠成熟」、「遇到問題不知如何解決、會逃避」之外，也有不少人提到「外界眼光」是導致自己不敢嘗試姊弟戀的原因之一，如網友留言「男方家長多半無法接受比自己兒子大的另一半」，並表示倘若真的論及婚嫁，如何說服傳統觀念根深蒂固的長輩，是姊弟戀需要面臨的重大課題之一。

愛情中沒有標準答案，無論是「兄妹戀」還是「姊弟戀」，只要肯用心經營，每種愛情都有屬於自己的美好與精彩！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》