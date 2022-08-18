大學女助教心情差跑去一夜情 隔天上課驚見對象竟是學生

世界真是小，一夜情對象竟然是自己學生！台灣有女大學實習老師兼助教於討論區發文分享猶如韓劇般的親身經歷，指出日前與媽媽因找男友和相親的問題吵架，她心情不好到酒吧喝酒，其間遇到1名年紀感覺差不多的帥哥搭訕，兩人其後發生一夜情。翌日回學校上班，她竟然發現該名男生是其學生，對方還認出她，發訊息問「是你吧?」、「我們可以好好談一談嗎?」，嚇得她不知如何應對，擔心會因與學生發生性關係而被學校開除。

該名女生於「爆料公社–匿名公社」以「一夜情對象」為題發文表示，「我覺得人真的不能做壞事，否則報應說來就來」，回憶當時在酒吧遇到帥哥搭訕，她心想「好吧，你自己送上來，別怪我把你當樹洞」，於是就開始瘋狂抱怨媽媽總用些舊觀念煩她，什麼女人26歲前沒穩交男友就很難嫁得出，一直情緒勒索她去和朋友兒子相親之類，其間她一度氣到泛淚，男生也很有耐心聆聽和回應。後來兩人又開始閒聊別的話題，意外地聊了兩個多小時也沒什麼冷場。

聊到最後，男生問她要不要跟他去旅館，她當下對這名男生的印象是談吐舉止很討喜，提出邀請時也是意圖直白和有禮貌，讓她覺得也行，反正沒試過一夜情，如果是這名男生的話可以試試看。兩人上床後，男生問她之後有沒有機會約會，她基於覺得對方床上床下表現都很優秀，就鬼迷心竅地交換了LINE的聯絡方式，然後就睡了一會，趁對方還沒醒便回家換衣服上班。

翌日回到學校，樓主在課堂上幫教授派發補課的東西，派到最後一排時，有名學生撐着桌子打盹，她敲了一下桌面叫了聲同學，「結果他一抬頭，竟然就是昨晚那男的！」。她表示，「我真是人生第一次體會到人家韓劇那種，身邊所有東西都模糊掉，眼中只看得見對方那種感覺，只是那氣氛不是浪漫而是驚悚」，覺得自己當下的臉大概是看到鬼般，不過對方倒是冷靜，表情頂多就是「咦，是你喔？」，接過她派的東西時還懂得點頭。

樓主續說，「我這人雖然沒有那種當老師就不能抽煙約炮的觀念，只是，再怎樣也不能搞自己學生吧？」她稱不知道自己是怎樣過完那節課的，下課後第一時間衝回辦公室查男生的資料，然後就開始腦補對方接下來的行動，「比如他會不會向學校揭發我搞學生，害我失去工作，或者以此要脅我以後繼續跟他打炮之類」。與此同時，男生突然在LINE傳了一句「是你吧？」，她嚇得手肘撞到桌角，想了很久後，決定「裝死」，萬一男生來相認，她一口咬定認錯人就好。

之後幾天，她在學校遇到男生好幾次，還好對方好像沒有跟她相認的意思，但她明顯感覺到每次在學校碰到或上同一節課時，男生的眼神都跟著她走，她心虛到爆，完全不敢與對方對望。其後，有天晚上，男生又再傳了3句訊息，她沒點開，所以只看到最後一句是「我們可以好好談一談嗎?」。她擔憂地說，「不是啊，就一夜情有什麼好談的？他不會真打算要脅我什麼吧？萬一是，我該怎麼辦？」。

她萬分懊悔和男生交換了LINE，一直沒已讀訊息，只要靜下來就想到這件事，只能不停找事忙，但學校又不能不去，令她好崩潰，「昨晚還做噩夢，學校發現我搞本校學生要把我開除，嚇到醒來」。她一直安慰自己還不算該校的正式老師，而且之前工作了一陣子現在又重新讀研究所，與男生勉強算學姐弟，她焦急地問網民，「所以我也不算老師搞學生，對吧？對吧？快來人跟我說對」。

有網民留言說，「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人！」、「看來真是冤家路窄，那個帥哥應該到處都有一夜情的狀況，還是自己謹慎小心應對吧！」。有人猜測男生傳訊息的目的，「沒事啦，我只是想問妳什麼時候可以再一炮」，有人則腦洞大開地幻想，「會不會他就你相親對象，但一直畢不了業，所以故意搭上你」。

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文章授權轉載自《香港01》