他一個月給媽媽4萬孝親費被嫌「不孝」 網建議：給少一點

許多上班族在規劃日常支出時，會增添一筆孝親費，感謝父母的養育之恩，不過日前有網友抱怨，他一個月給母親4萬元孝親費，還被媽媽嫌棄「比不過娘家小孩」，文章曝光後，網友直言「那就給少一點就好，讓自己生活品質提升」。

一名網友在Dcard抱怨，他的媽媽很喜歡說娘家小孩很有成就，誇獎各種優點，讓他懷疑自己「不是媽媽親生的」，指出媽媽花在娘家小孩的錢，比花在他身上還多。

原PO透露「我一直沒跟媽媽說，我在讀碩士時中過樂透，這些年投資股票跟房地產都有賺到錢。我把錢換成不動產，都是買公寓隔套房收租，或是買一般事務所的舊大樓、舊華廈，一樣全隔套房收租。房租收多少不方便明講，是我年薪的4倍。10年前在日本也有投資房產，剛好撿到便宜，當時5年的房租就賺回本了，但我沒有換回台幣，存著當去日本玩的基金」。

原PO接著抱怨「我每個月給父母4萬元孝親費，但一直被媽媽說不孝，而且4萬元也被媽媽拿回家補貼表弟、表妹，然後媽媽再花父親的錢，讓他完全不敢跟父母說自己的真實收入」。

他細數自己跟親戚小孩的差異，指出「我外婆的7個小孩以及21個孫子，只有我會包紅包給外婆，還會幫忙買傢俱、家電，花100萬讓她跟我媽植牙，連最近我買房、裝潢房子，我媽也說不能讓親戚知道，以免傷表哥、表姐的自尊心」，讓原PO感到十分委屈，並自嘲提到自己長得醜也不是自願的。

文章曝光後，引來網友熱議，有人直言「那你就少給一點孝親費，給個1000元孝順一下就好，一個月多3萬9千元，可以讓你的日子過得舒爽」、「一個月給4千或4萬都被罵，那就改變你的心態囉」、「給1萬就好了吧」、「4萬真的給太多了，你可以每次被唸，就少給她5千元」、「爸媽永遠都是喜歡別人的小孩，很難看到自家人的優點，既然你給她的孝親費，都被她拿給別人花，那你就少給一點吧」、「有沒有可能你媽早知道你中樂透跟置產的事了，報稅那些應該看的出來」。

不過也有網友歪樓到「樂透」上，也有人質疑文章真實性，「看到中樂透就知道是創的了，在台灣沒有中樂透這種可能」、「大概只有醜是真的」、「中樂透？才給4萬！」、「這不是抱怨文這是炫耀文」、「怎麼沒有人問中樂透是中多少錢啊」、「樂透是真的嗎？還是是其他的博弈」。