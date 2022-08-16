男子為追求女子頻送早餐 失敗後竟列「Excel圖表」要女方還錢

付出並不一定有收穫，人要學會接受失敗。有港女於討論區發文表示，早前經朋友介紹下認識了1名有少許家底的男子，由於兩人上班地點相近，該名男子展開追求時，經常主動買早餐給她，並拒絕收錢。後來她覺得兩人不適合發展做情侶，於是保持距離，詎料對方日前突然傳送了1個早餐及晚餐欠款表給她，要求她盡快付錢。她大感無奈，嘲諷道「難怪追不到女生了，追不到就叫人還給錢他！」

該名港女於香港討論區以「追不到我就要跟我拿回錢，現在男人們都這麼小家子氣」為題發文表示，該名男子外貌不錯，起初覺得與對方挺聊得來，由於兩人上班地點相近，男子追求她時常常主動買早餐給她吃，當時她有提出付錢，但對方拒絕，「叫我安心享用」。

她繼續說，後來她覺得兩人「不太合」，認為只做朋友就好，於是開始保持距離，並拒絕對方送早餐。怎料，日前該名男子突然於WhatsApp傳送了一個Excel圖表給她，列出她一共欠了多少早餐錢，以及之前一起吃晚飯時，「我沒有AA制給他錢」，對方要求她盡快付錢。

她指出，自己也有其他男生選擇，嘲諷道「不要以為自己買早餐給我吃，就以為自己很出色、好心，沒錢學人泡妞真是人不笑狗都吠。幸好我心裡明白，看得出他不是好人而已」，又勸網友「真的要觀察多一點才好」。

有網民批評追求樓主的男子，「現在男人們真垃圾到天花板，最搞笑是你早就說要還給錢他，是他自己不要的」、「支持你，男這麼說預設就是要請你，怎麼好意思拿回錢啊，我就真的做不出這種事，做男人到這樣活該他泡不到妞，實在太沒品」、「一點點的錢讓你看清楚一個人，又學懂多些人性道理，也是好事」。

有網民拋出反擊的高招，「你整個excel表給他，明確列出見面跟他聊天的鐘點費，每天接手運送他的早餐回公司費用，因吃了他的高脂早餐所需的善後減肥費用」、「我肯定會還給他，他買了多少份早餐，就一次性買回多少分給他，一次性，不要拖。」

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文章授權轉載自《香港01》