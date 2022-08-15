夫妻月薪共7萬元請益「該不該生小孩？」 網友：有房可以

結婚生子是人生中的重大規劃，不過在近年房價高漲、年輕人壓力大的情況下，經濟能力成為許多人考量的因素。PTT有網友發文詢問，表示夫妻月薪總和7萬元適合養小孩嗎，並向網友請益相關建議，網友支持與不支持皆有，分別提出理由與看法。

原PO描述自身狀況，他表示目前37歲，自己和太太的工作都是領「死薪水」，合計大約7萬元，家住新北中和，房子是由父母贈與，有一台排氣1997cc的車。

他進一步說明，大樓每月需要繳管理費，太太要給孝親費，扣除平日消費、水電瓦斯、交通、娛樂、税金、醫療費等，應該每個月可以存下兩萬或兩萬五，並向網友詢問此情況是否適合養小孩。

網友紛紛留言支持表示，「認真回，有房可以」、「存的兩萬會全轉給小孩吧，但有房沒問題吧」、「不用繳房貸情況下，可以吧」、「看你要怎麼養啊，養活是絕對沒問題」、「看看有什麼補助可以申請，省一點應該可以」、「不要後悔，你開心就好」。

另有網友持反對意見表示，「一個月剩2萬多養小孩有點累喔」、「有小孩以後生活品質大幅下降，三思」、「不過現在小孩的養育就學費用好像很恐怖」、「建議別生，用心養要花很多錢」、「錢留者過好退休生活」、「小孩兩萬應該還是有點勉強」。