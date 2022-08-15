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女友想靠「賣性感照」賺錢男子嘆不能接受 網友反應兩極

香港01／ 夏洛特
有網友表示女友想靠賣性感照片維生，但他自己不接受，因此上網問問網友的意見。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
有網友表示女友想靠賣性感照片維生，但他自己不接受，因此上網問問網友的意見。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

OnlyFans是收費的成人社交平台，由於任何人都可以自由註冊出售自己的照片，因此有不少年輕人加入賺錢。有港男日前發文，稱其女友表示有位女性朋友辭去正職，專心在OnlyFans賣性感照片，已經可以衣食無憂。女友對此心動不已，近日不斷向他表示也想靠著賣清涼照賺錢，但港男不希望女友「賣相」，又不知道如何處理，於是在網上詢問網民意見。

該港男在Dcard以「女朋友話想靠賣相賺錢」發文，稱其女友的女性友人靠賣成人照片維生，女友見此也想一試，「他有個朋友靠做OnlyFans，連全職工作都辭了，專心做OnlyFans就已經衣食無憂」、「所以他現在心情鬱悶，跟我講說他也想做」。然而港男不同意女友「賣相」，「不過我真的不想」、「想問大家，如果你的男/女朋友說想靠賣相賺錢，你們會怎麼樣」。

貼文引來網友熱議，不少人都表示難以接受另一半賣弄性感獲利，「我當然不能接受了！為了錢賣自己照片，那麼如果沒錢會不會跑去賣身？」、「不OK，如果女朋友這麼做我會分手」。但有人就覺得樓主女友有身體自主權，如果她真的想以此謀生，樓主無權干涉，「身體是他的，你也阻止不了」、「老實說，我就不能接受，但他真有賣相的自由」、「沒問題，會支持」。

有網友認為樓主女友兼職賣全裸照片沒有問題，但辭去全職僅靠賣照片就實在太沒有保障。

亦有人認為樓主女友如果真的辭去全職，靠賣性感照片賺錢，就證明她思想不成熟，建議樓主分手，「靠賣相能賣多少年，將來身材走樣還能做什麼」、「他如果只靠賣相賺錢那就有問題了」、「支持他做，他賺錢多了認識有錢人多了，最後離開你；不支援他做，妨礙他發財，最後他會拋棄你；結論現在你跟他說分手，你拋棄他，你贏」。另外有人認為樓主與女友價值觀不同，應多溝通，「支持同反對賣相原因其實反映你對性、金錢、愛情、道德觀，建議自己認清楚再和女朋友溝通」。

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文章授權轉載自《香港01》

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