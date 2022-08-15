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邀全公司參加婚禮！喜帖發70名同事「只到1個」新娘氣炸離職

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名中國大陸女子為了發喜帖煩惱，最後乾脆發給全公司70位同事，但最後婚禮當天，只來了一個人。 圖／ingimage
近日有一名中國大陸女子為了發喜帖煩惱，最後乾脆發給全公司70位同事，但最後婚禮當天，只來了一個人。 圖／ingimage

結婚在人生中原本應該是件很開心的事，不過該發給哪些人喜帖，是新人會經常會碰到的煩惱之一。近日有一名中國大陸女子糾結之餘，乾脆使用「地毯式轟炸」，發了70張喜帖給同事，但最後婚禮當天，只來了一個人，讓她當眾在親朋好友前丟了面子，最後氣憤之下，隔天果斷丟出辭呈。

根據「搜狐新聞」報導，女員工在公司工作5年，有三分之一的同事都給過「隨禮」，在發喜帖前其實也很糾結，不過她自認和公司裡其他同事相處融洽，她認為如果只有給「隨禮」（意思為別人家裡有辦喜事，湊人情，送紅包給他，表示慰問或者祝賀）的同事發喜帖的話，怕他們心裡會難受，於是給全公司70個同事都發了喜帖。

沒想到婚禮當天，公司70個同事裡只來了1位，而且還是「自己的小徒弟」，讓女子很震驚，不僅浪費已經準備好給同事坐的6桌席，還讓自己在自家與男方親友家前丟臉，她在氣憤與難過之下，隔天向公司提出離職。

看完女子抱怨後，不少網友也紛紛留言，有人認為「換做我也會辭職，實在沒臉待在公司了，70人只來1人，明顯在人際關係上有問題，所謂的相處融洽，可能只是妳自以為」，也有人覺得「如果是我，就不會發給全同事喜帖，大家知道後，想去的就會去，要好的可以私下發，這樣灑網式會讓人覺得在賺紅包」，但也有人替女子說話「跟這群無情的人聚在一起，道不同不相為謀，辭職是好的」。

婚禮 紅包

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