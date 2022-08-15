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人夫買春驚見兒子初戀 想提醒兒子又怕被老婆發現左右為難

香港01／ 謝茜嘉
一名網友在爆料公社表示，自己之前找的援交妹竟是兒子的初戀女友。示意圖／ingimage
一名網友在爆料公社表示，自己之前找的援交妹竟是兒子的初戀女友。示意圖／ingimage

若要人不知，除非己莫為！台灣有人夫於討論區發文表示，上月他瞞著老婆偷偷約援交妹，沒想到當時約到的是「兒子的女友」，日前他看到兒子和「初戀」的合照，馬上認出是上月光顧的援交女生，兒子只知道女友是工讀生，對女友「真實兼職」應不知情。現在他陷入兩難，想告訴兒子真相，但又怕說出來後老婆會發現他不忠，可能危及婚姻。

該名人夫於「爆料公社–匿名公社」發文指出，他上月光顧1名援交妹，當時完全沒想到竟是「兒子的初戀女友」，他日前看過兒子與女友合照，很肯定是同一個人。他表示，兒子只知道女友是半工半讀，對他的工作內容不知情，不忍心兒子受騙，向網友求助幫忙想方法讓兒子知道女友的「真面目」，但又說：「不能讓我老婆知道我去買春過，她會跟我鬧離婚」。

網民留言說，「援交妹也還好吧？問題是你結婚了還去買春，這個感覺比較沒品」、「不用說是自己，說是朋友光顧過就好」、「還沒論及婚嫁的話就算了吧」、「恭喜你，解鎖與兒子共用任務」。

有人建議讓兒子知道女友在援交的方法，可提醒他見到其女友去旅館，讓他自己起疑，或者「你帶你兒子去，讓他看清楚，不然他不相信」。也有網友指出其實可反其道而行，「你光顧過，那不簡單？叫援交妹來家裏吃飯，她看到你，不就解決了？很難嗎？」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

援交 爆料公社

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