替全家下廚只因1舉動被罵「自私」 她心冷：不再踏進婆家廚房

好心被雷親？一位女網友分享自己在婆家發生的心酸故事，她表示過去經常會回婆家幫忙下廚，但由於某次廚房內實在太熱了，她便想從客廳搬1台電扇去吹，怎料竟被婆婆當場批評「太自私了」，讓她相當難受，直呼「發生那件事以後，我從此再也不會踏進婆家的廚房了」。

這位媳婦透過臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，表示過去每個月都會跟著丈夫回婆家幾次，她經常為婆家人下廚做飯，直到某一次她在廚房開瓦斯爐大火炒菜，廚房悶熱得像個烤箱，她從頭到腳都被汗水濕透了，婆家的其他6個人都在客廳吹冷氣、泡茶聊天，她見客廳有冷氣和2台電扇在吹，便想移1台電扇到廚房吹。

未料，婆婆見狀卻批評她「自私」，明明客廳人比較多，廚房只有她一個人，「怎麼好意思自己一人霸佔一台電扇」，她當下覺得遭婆婆羞辱，便停止搬電扇的動作，但也自此決定不再踏進婆家的廚房動手做飯。

許多網友聽了原PO的遭遇後，紛紛留言安慰「妳做得夠好了，真的不用再踏進自私人家的廚房了」、「要自私就自私到底，到婆家當客人就好了」、「是我就不回去了⋯幹嘛討好別人，苦了自己」、「好一個真心換絕情啊，心疼抱抱妳」、「這種不會替媳婦著想的人，也不用對她多好了」。

也有人表示，「這種時候老公就要立馬站起來，把電扇拿進去給老婆吹啊～」、「我不會讓自己一個人在廚房忙，除非老公有給自己滿意的補償」、「雖然我也升格當婆婆了，但我想說的是『妳辛苦了』，就按照妳舒服的模式去做！每個人都會有犯錯的時候！」