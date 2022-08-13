隱私VS.安全感 愛情中能保有自己的空間嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「情侶隱私」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對情侶之間隱私的看法。

「不小心看到男友的手機，發現⋯⋯」，在論壇上的感情討論文章，手機是常常出現的角色，而另一半的手機更被網友號稱是「潘朵拉的盒子」，但究竟男女朋友之間該不該檢查手機與定位呢？愛情能與隱私兼顧嗎？

手機查勤是安全感的來源 信任彼此就能保有個人隱私

▲ 情侶之間隱私重要還是安全感重要 網友正反熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察社群討論區中網友對於「情侶隱私」的話題討論，有民眾發文詢問「情侶們會互相看對方手機嗎？」，便有網友回覆「女友想看就給她看，反正我又沒做虧心事，好奇心沒了自然就不會看了」、「為人坦蕩蕩就不怕臨檢」，認為若是沒做虧心事就不怕被看；而另一篇「為什麼需要使用Zenly？」也引起民眾熱烈討論，有網友分享「異地戀的時候可以看到對方在家，還是在學校，還是去買飯了，就覺得有種在他身邊的感覺」、「一開始覺得這樣很恐怖，但發現這挺方便的，知道什麼時候他方便通電話，約出去如果他還沒出現也知道，他有沒有在路上了」、「有次前任出車禍聯絡不上，為了以防萬一才開始用分享位置，平常很少打開來看」，表示手機定位的目的不一定是隨時盯著監控，而是出門時可以方便地確認對方到哪了，若是異地戀還能獲得安全感，讓自己覺得彼此的距離沒那麼遙遠。

而另一派網友則提及個人隱私的問題，就有網友說道「有些東西不是不能被看到，是不想被看到，例如說一些以前的黑歷史、我想偷偷買禮物給他」、「手機內容是隱私，隱私是種權利，沒有什麼情侶之間沒有隱私這種東西啦」，認為不喜歡給對象看手機並不代表自己有做錯事，只是想保有一些自己的空間；此外，網路上也有不少網友留言「信任是感情的基礎，如果要用看手機來得到安全感，那這段感情其實很脆弱」、「不用看吧，反正會出軌的就會啦」，表示是否會出軌取決於人，不在於檢查手機，更希望自己與另一半能夠信任彼此。

你會與另一半共享個人隱私資訊嗎？無論如何，彼此要互相尊重、達成共識，感情才能走得更長遠。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》