聽新聞
test
0:00 / 0:00

吵架後失蹤...夫隔天「裸上身」與女同事同床 人妻怒提告結局大翻轉

香港01／ 布萊恩
1名男子與妻子吵架後整晚「失蹤」，隔天被妻子目擊到赤裸上身與女同事躺在同一張床。情境示意圖。圖／Ingimage
1名男子與妻子吵架後整晚「失蹤」，隔天被妻子目擊到赤裸上身與女同事躺在同一張床。情境示意圖。圖／Ingimage

捉姦在床，竟然都告不入？1名男子與妻子吵架後整晚「失蹤」，隔天被妻子目擊到赤裸上身與女同事躺在同一張床。妻子懷疑丈夫出軌，氣炸控告女方索償60萬新台幣。惟法院認為，沒有確切證據顯示丈夫與女同事有踰矩行為，判決女同事毋須賠償。

有媒體引述法院判決書指出，本身是桃園市政府清潔隊員的男子阿財（化名），去年7月與妻子吵架後離家出走，「失蹤」一整晚又不接電話。隔天妻子目擊阿財竟上身赤裸，與穿背心的女同事躺在同一張床上，女同事被發現後嚇得尖叫逃離房間，妻子則稱阿財向她承認與女同事有婚外情

不過事件仍未結束，同日下午該女同事向阿財表示「手機不見了」，要求阿財交還手機，阿財拒絕還機令女同事心生不滿，在個人Facebook發文斥責「XXX偷我手機，還不趕快還來，小偷」等。妻子認為自己被辱罵，控告女同事行為侵害其配偶權和名譽權，於是提告索償合共60萬新台幣。

庭上女同事辯稱，當晚是阿財找她喝酒，而她騎電單車赴約，因不能酒後駕駛才會借宿一宵，沒與阿財有親密接觸，惟阿財妻子不聽其解釋。阿財則稱，當晚的確與女同事喝酒，但已忘記約喝酒原因，以前也沒有單獨與對方喝過酒。

桃園地方法院法官認為，無證據顯示阿財與女同事有踰矩行為，而且女同事Facebook貼文也無法認定是在辱罵阿財妻子，認為阿財妻子求償無理，裁定女同事毋須賠償。全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

霸氣派綠帽！人妻被揭出軌　情夫嗆：通姦已除罪　因1動作被入罪

大叔同事日日教訓：食鹽多過你食米！新女同事超串1句令大叔收聲

文章授權轉載自《香港01》

出軌 失蹤 丈夫 婚外情

相關新聞

【游於藝】顏忠賢／在地的在流刑地：引渡鬼藝術及其誤解

一如野心勃勃地一開始想策展成一個看不見的城市那種卡爾維諾式的看不見的地獄，但或許是出了一點點意外的差錯，譁變成另外一種線...

【書評‧小說】陳柏言／汙染的詩學

推薦書：林文心《遊樂場所》（木馬出版）

【章魚法官來說法】張瑜鳳／大家來上法律理化課：惡與樂的距離

暑假期間，上山下海的行程都好，總算可以不用早起趕到學校。

【童言童語】陳金鳳／玩弟弟

三個外孫裡，老大和老么差六歲，從小老大有事沒事就像在玩玩偶那樣把玩他二弟。

【青春名人堂】李達達／騎出時間的無風帶

暑假一到，又是考機車駕照的季節，河濱機車練習場被新手騎士填滿了。大家在起點排隊，一輛出去接著下一輛。有人看來很熟練，順利...

譚立人／新巢獨居變奏曲

屆齡退休以及妻子驟然病逝，讓我的生活瞬間失去重心。我開始趕時髦似地參加許多長青班課程，包括登山旅遊、寫作、讀書會、賞鳥、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。