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被婆婆要求請假中元節採買拜拜 人妻怒：為何不是她兒子去？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨一早就被婆婆叫醒去準備拜拜的東西，還要她請假去買，讓女網友抱怨連連。圖／ingimage
一名女網友抱怨一早就被婆婆叫醒去準備拜拜的東西，還要她請假去買，讓女網友抱怨連連。圖／ingimage

逢年過節，相信不少當媳婦的人都會覺得厭煩，因為得幫家裡張羅拜拜的一切大小事，一名女網友就在PTT發文抱怨一大早被婆婆叫醒，還被要求請假去菜市場採買拜拜的東西，讓女網友怒氣沖天地說「為什麼不是她兒子請假去？」

原PO在PTT以「中元節是媳婦的責任嗎？」為題發文，她不滿一大早就被婆婆叫醒，還要她跟公司請假，然後一起去菜市場採買拜拜的東西，原PO建議婆婆可以利用外送服務比較方便，結果還惹得婆婆不開心，讓她非常無言。

原PO說菜市場的東西都是開放式的，顧客人來人往地走動，還有老人家不戴口罩，而她家裡有小孩子，擔心萬一接觸感染了新冠肺炎會對孩子不太好，讓她不懂婆婆到底在想什麼？更讓原PO火大的是老公竟然不用去，「為什麼不是她兒子請假去？為什麼要一早陪婆婆去買東西？買完就算了還要繼續幫忙，為什麼只有做人媳婦的要幫忙？她跟她兒子腦袋還沒進化嗎？」

只不過貼文引不起鄉民認同，「這些事情不是妳的責任，妳可以拒絕，不敢拒絕就只能默默繼續做」、「轉頭要妳先生、她兒子請假幫忙啊，要不就打死不請，婆婆也不能怎樣，自己不能認同但也沒必要批人家腦袋沒進化」、「做不到基本的拒絕，妳就連抱怨的資格都沒有」、「妳長那麼大了連拒絕這種基本能力都沒有嗎？」、「說不能請假，她也不能對妳怎樣啊，為什麼沒有勇氣講？」、「住在同一個屋簷下，才會導致妳很難拒絕這些事情」。

但也有人幫婆婆緩頰，「還好我婆婆很開明，主動說外送按一按就好，幹嘛大包小包在菜市場人擠人」、「的確外送熊貓叫一叫就好，不用再跑市場，不過老人家觀念需要花點時間溝通」、「有的人是喜歡逛市場那種熱鬧的感覺，當作陪婆婆去市場聊天會不會比較好受」。

PTT 中元節

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