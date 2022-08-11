脫單就看這次！Discovery誠徵善良宅男 網見文案笑翻：要去柬埔寨？

旅遊生活頻道為了宣傳新節目，和Discovery攜手推出全台空中配對計畫。圖／翻攝自Discovery頻道

農曆七夕情人節剛過，你有找到命運中的另一半嗎？旅遊生活頻道（TLC）為了宣傳新節目，和Discovery攜手推出全台空中配對計畫，找來全台善良宅男、單身女子，就是要讓你／妳跨年不孤單。

Discovery和旅遊生活頻道10日晚間，臉書同步發文宣布誠徵全台單身男女，只要你／妳喜歡異性、想認真談感情，都可填寫表單報名全台空中配對計畫，且報名即送「12週線上戀愛課程」，戀愛教材則是12日起每週五晚上8點於旅遊生活頻道播送的戀愛實境節目《美女與宅男》澳洲篇，誓言將手把手陪你／妳走這段愛情的第一哩路。

貼文一出，網友們都直呼這樣的節目行銷廣告超有創意，也有不少人躍躍欲試，「另類的『我愛紅娘』？」、「怎麼跟柬埔寨文案一樣的既視感」、「我把每一格都看過一遍⋯T編在徵對象」、「真的假的啦！我有點想報名」、「我真的需要善良單純宅男」、「月底要教召不行啦！」。

不過，眼尖網友也發現宣傳文案中不只誠徵單身男女，其他廣告更搞笑結合兩頻道的當紅節目，誠徵如鯊魚、國王企鵝、長頸鹿、貓咪、老車等。大家紛紛曬出自家主子、玩偶的照片，「我家貓想要應徵右下角的」、「報名。帥貓咪徵女友」、「我的車想報名右下角，貓咪上面那個」、「我都專注在看其他的」、「我家鯊魚很乖，可以應徵另一個工作」。

實際填寫報名表單，需提供包括個人照片、年齡、自我介紹等資訊，其認真程度不輸一般交友軟體。兩頻道也澄清，這樣的配對報名計畫並不是為了節目拍攝，但是真的會有配對，不過也不保證一定會配對成功。